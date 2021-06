Autofahrer überschlägt sich bei Colditz mehrfach

Colditz

Am späten Sonntagabend mussten Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfall bei Colditz ausrücken. Laut der Polizeidirektion Leipzig war ein 36-Jähriger gegen 22.45 Uhr auf der Kreisstraße 8340 vom Colditzer Ortsteil Sermuth in Richtung Schönbach unterwegs. Dabei schnitt er eine Kurve, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Eine entgegenkommende Autofahrerin wurde Zeugin des Unfalls und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Der 36-jährige Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Weil den Beamten Alkoholgeruch aufgefallen war, wurde bei dem Verunglückten im Krankenhaus eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration vorgenommen. Ein vorangegangener Atemalkoholtest hatte bereits angeschlagen. Das Ergebnis: 0,72 Promille. Das sind 0,22 mehr als im Straßenverkehr maximal erlaubt. Die Polizisten entzogen dem 36-Jährigen anschließend den Führerschein.

Laut Polizei entstand am Wagen des Verunglückten ein Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Unfallort den umgestürzten Baum beseitigen, gegen den der Mann mit seinem Audi geprallt war. Gegen den 36-Jährigen laufen nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von LVZ/tnh