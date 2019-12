Colditz

Eine 54-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 kam am Montagmittag auf der Geithainer Straße in Colditz nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto im Straßengraben. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von LVZ/gap