Autofahrerin verursacht Zusammenstoß in Grimma: 16-Jähriger verletzt

Grimma

Gegen 7.35 Uhr am fuhr am Dienstag die 58-jährige Fahrerin eines Pkw Ford auf der Grimmaer Straße in nördliche Richtung. Als sie die bevorrechtigte Neuen Seeligstäder Straße überqueren wollte, übersah sie wahrscheinlich einen von rechts kommenden Simsonfahrer (16). Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der 16-Jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden vom Verkehrsunfalldienst aufgenommen.

Von lvz