Automaten mit regionalen Fleischprodukten in Grechwitz und Göttwitz

Grimma/Grechwitz/Göttwitz

Zwischen Göttwitz und Grechwitz haben seit gut einem Monat all jene gute Karten, die außerhalb der gängigen Öffnungszeiten – respektive an Sonn- und Feiertagen – der Heißhunger etwa auf eine Roulade überfällt. Auch die Idee zu spontanen Grillabenden muss nicht mehr an geschlossenen Supermärkten scheitern. Denn seit Mitte März warten zwei Wurst- und Fleischautomaten zum einen am Göttwitzer Stammsitz der Metzgerei Wenzel und zum anderen hinter dem Grechwitzer Ortsausgang Richtung Kaditzsch auf Kundschaft.

Und diese kann mit dem neuen Service gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Den für unsere Produkte verarbeiteten Tieren wird zum einen kein Transportstress auferlegt, zum anderen ist die regionale Fleischproduktion aufgrund der damit wegfallenden und zum Teil sehr weiten Transportwege klimaneutral“, erläutert Fleischermeister Martin B. Wenzel.

Regionale Produkte gefragt

Vor gut fünf Jahren hat sich der gelernte Feinkost- und Konservenhersteller auf die Verarbeitung von Rindfleisch spezialisiert und sich seitdem einen festen Kundenstamm aufbauen können. „Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist in den vergangenen Jahren gestiegen, und auch das Thema Klimaneutralität bei der Fleischproduktion spielt bei den Verbrauchern eine immer größere Rolle“, so der 34-Jährige, der sich Anfang Dezember in das neue Grechwitzer Schlachthaus eingemietet hat.

An dieses an schließt sich ein Rinderstall mit Jungbullen, deren Fleisch Martin B. Wenzel schwerpunktmäßig für Gewerbetreibende weiterverarbeitet. „7,5 Meter liegen zwischen Stall und Schlachthof, kürzer geht es kaum“, so der Göttwitzer Fleischermeister. Nicht viel größer ist diesbezüglich die Entfernung am Göttwitzer Stammsitz, an dem Martin B. Wenzel gemeinsam mit seinem als Landwirt tätigen Bruder Mario rund 40 Mutterkühe der Rasse Simmentaler Fleckvieh überwiegend in Weidehaltung aufzieht, schlachtet und zu Fleisch- und Wurstwaren verarbeitet, die er in Teilen in seinen beiden neuen Automaten anbietet.

Eine Frage der Gewöhnung

Wie die Kundschaft diese annehmen wird, werden Martin B. Wenzel zufolge die nächsten zwei bis drei Monate zeigen. „Die Neugierde ist auf jeden Fall vorhanden, zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftig ist der der Produktauswahl vorgelagerte Bezahlvorgang. Ich denke aber, dass dies lediglich eine Gewöhnungssache ist“, so Wenzel, für den der Grechwitzer Automat eine Alternative zu einem zweiten festen Verkaufsstand neben seinem Göttwitzer Hofladen darstellt.

„Die Einrichtung eines solchen festen Verkaufsstandes ist mit einem großen Aufwand verbunden, wobei man sich im Voraus nie sicher sein kann, ob der Standort auch gut gewählt ist. Wenn demgegenüber ein Automat von den Kunden nicht angenommen wird, kann man ihn mit einem überschaubaren Aufwand an einen anderen Standort umsetzen.“ Dass dies in Grechwitz nötig sein wird, glaubt Wenzel aber nicht. „Wir werden dort noch einen Aufsteller mit Informationen darüber anbringen, dass die Produkte aus regionaler Produktion stammen, und dann wird sich die Investition ganz sicher lohnen.“

Von Roger Dietze