Das Festkonzert des Landkreises Leipzig zum Tag der Deutschen Einheit findet am 3. Oktober in der Werkhalle der TDE Mitteldeutsche Bergbau Service GmbH in Espenhain statt. Der ungarische Ehrengast Dr. Tamás Fodor, Bürgermeister von Sopron, spricht an diesem Tag zum 30-jährigen Jubiläum des Paneuropäischen Picknicks.