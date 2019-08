Bad Lausick

Mitte Juni übernahm Antje Richly die Leitung des Bad Lausicker Kinder- und Jugendhauses. Zu kurz war da die Zeit, um für die Sommerferien noch ein attraktives Programm zu entwickeln. Dass die erste größere Veranstaltung das Jubiläum des Hauses ist, ist Zufall.

Der 25. Jahrestag des Neustarts unter der Ägide der Arbeiterwohlfahrt wird am 10. August gefeiert, vorbereitet durch Vorgängerin Melanie Schulze-Voigt und Mitarbeiterin Petra Arnold. Für Richly ein Zeichen, die Einrichtung wieder deutlicher im Bewusstsein der Stadt zu verankern als ein geschützter wie anregender Raum, in dem Heranwachsende nicht nur freie Zeit verbringen, sondern sich und etwas entwickeln können.

Enge Kooperation mit der Oberschule

„Es ist toll, dass es so ein Haus gibt und dass die Stadt Bad Lausick den Betrieb finanziell unterstützt“, sagt Antje Richly. Das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft und nahe der Innenstadt habe Potenzial, das es stärker zu nutzen gelte. Die Oberschule mit Schulsozialarbeiterin Nadine Kummer wisse sie bei diesen Bemühungen ebenso an ihrer Seite wie den Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig, der im Obergeschoss seine Geschäftsstelle unterhält und am Stadtrand die alte Rollschuhbahn als Freizeit- und Veranstaltungsort betreibt.

Antje Richly ist die neue Leierin des AWO Kinder- und Jugendhauses Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

„Das Haus hat auch bei den Älteren einen guten Ruf“, sagt sie. Es müsse darum gehen, mehr Heranwachsende hereinzuholen durch verschiedene Angebote, aber ihnen auch die Möglichkeit zu eröffnen, angeleitet selbst für eine Veranstaltung den Hut aufzusetzen.

Jugendliche sollen Verantwortung übernehmen

„Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen, sie zu stärken, sie zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen für sich, für andere, die Gesellschaft, den Planeten“, umreißt Richly die Herausforderung. Aufgewachsen in einer Kleinstadt südlich von Berlin, studierte sie Kulturwissenschaften, dann Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung – Felder, die ihr bei ihrer Erzieher-Tätigkeit in Hamburg zupass kamen und die sie jetzt in Bad Lausick nutzen möchte. Ein Schlüsselwort für die Wahl-Leipzigerin ist dabei Achtsamkeit, ein Credo, das sie auf Reisen vor allem nach Indien und Nepal verinnerlichte.

Sofas aus Paletten für ein attraktives Foyer

Zu den Besonderheiten des Bad Lausicker Kinder- und Jugendhauses ist die frühe Öffnung schon ab 7 Uhr, um die Freistunden-Betreuung von Oberschülern zu ermöglichen. Angesichts der knappen Personaldecke setzt das andererseits nachmittags enge Grenzen; eine Öffnung bis abends an ein, zwei Tagen ist in der Überlegung.

Ihr Konzept für das Haus, das sie zurzeit gemeinsam mit dem Träger AWO Mulde/ Collm erarbeite, würde sie im Herbst gern dem neuen Bad Lausicker Stadtrat vorstellen. „Die Kinder können sich auf eine Umgestaltung des Hauses freuen. Ich lade sie herzlich zur Mitwirkung ein“, sagt Richly. Zum Schulstart werde es schon mal einen neu gestalteten Eingangsbereich geben – mit aus Paletten selbst gebauten Sofas.

AWO baute das Haus 1993/94 um

1993 hatte die AWO dem Haus, das in der DDR-Zeit als Jugendklubhaus firmierte, eine neue Zukunft gegeben. Binnen eines Jahres krempelten es Jugendliche unter der Leitung von Monika Lohn und mit Unterstützung des Offenen Jugendfördervereins Bad Lausick komplett um, sodass 1994 ein Neustart möglich war. „Unsere Kinder- und Jugendhäuser leisten einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen sozialen und kulturellen Infrastruktur in den Städten und im Landkreis. Die Arbeiterwohlfahrt sieht seine Jugendhäuser als Orte zum Mitbestimmen, Mitgestalten und Selbstverwirklichen, als Orte, wo Demokratiekompetenz entwickelt und Persönlichkeiten gestärkt werden“, sagt Sarah Kokot, Fachbereichsleiterin des AWO Familienzentrums.

In den neunziger Jahren habe man in Bad Lausick ein vielseitiges Angebot etabliert, wobei Ideen der Jugendlichen einflossen, schaut sie zurück. Viele Jahre konnte die Einrichtung bis 22 Uhr besucht werden. Diskoabende wurden veranstaltet, Partys organisiert, PC- und Billardräume rege in Anspruch genommen. „Heute lassen sich ähnliche Öffnungszeiten personaltechnisch leider nicht mehr realisieren.“ Gemeinsam mit der neuen Leiterin wolle man jetzt aber neue Impulse setzen und „die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Lausick neu aufleben lassen. Wir möchten mit den Besuchern zusammen ein bedarfsorientiertes Angebot schaffen.“.

Zum Geburtstag sind alle eingeladen

Wenn am 10. August von 14 bis 19 Uhr 25 Jahre Neueröffnung gefeiert werden, ist das eine Möglichkeit, auch darüber zu sprechen. Vor allem aber gibt es kreative und kulinarische Angebote, Aktionen mit der Feuerwehr, eine Hüpfburg, eine Tombola, Elektroauto-rennen und einen Auftritt der Tanzgruppe „Movetastics“.

Von Ekkehard Schulreich