Grimma

Mit großen und hohen Turmdrehkrananlagen kennt sich die BBF Handels- und Vermietungs-GmbH in Grimma schon seit 25 Jahren aus. Nun will das Unternehmen noch höher hinaus – rein betriebswirtschaftlich gesehen. Denn es expandiert und sichert sich ein Standbein in der Baumaschinensparte.

Kompaktmaschinen für den Garten- und Landschaftsbau

Und dafür haben sie sich die Technik von Bobcat auf den Hof in der Lausicker Straße geholt. Ein Wirtschaftspartner, welcher nach eigenen Angaben „zu den weltweit bedeutendsten Kompaktmaschinen-Händlern gehört“. Eine kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden Technik haben BBF und Bobcat zur hiesigen Markteinführung im Rahmen einer Hausmesse vor der eigenen Haustür präsentiert. Interessierte Kunden aus der Baubranche waren geladen, um sich zu informieren.

BBF-Geschäftsführer, Jörg Schipanski: „Neben Turmdrehkrananlagen bieten wir auch Beton-Schalungstechnik an. Nun erweitern wir unseren Produktbereich mit Kompaktmaschinen, die in unserer Region noch nicht vertrieben worden sind und gerade für den Garten- und Landschaftsbau prädestiniert sind.

Arbeitsplätze schaffen und erhalten

Und damit schaffen wir drei bis fünf neue Arbeitsplätze“, versicherte der 51-jährige Geschäftsmann. Was freilich nicht die Masse an Personalzuwachs ausmache, räumte der Geschäftsführer ein. Doch auch diese Tatsache müsse man im Kontext sehen. „Mit dem neuen Geschäftsfeld stellen wir uns der Herausforderung, als Unternehmen in Gänze am Markt zu bestehen, um die bereits bestehenden etwa 70 Arbeitsplätze für die Region zu sichern“, ließ sich Schipanski in seine Zukunftspläne schauen.

Von Frank Schmidt