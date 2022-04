Colditz/Leisenau/Sermuth

Die Sandwerke Biesern GmbH will den Kiesabbau zwischen Leisenau und Sermuth über die Bundesstraße 107 hinaus zu erweitern. Falls der Plan realisiert werden kann, dann würde dieses Vorhaben nicht nur weitere Belastungen für die Bewohner der beiden Colditzer Ortsteile mit sich bringen. Vielmehr würde mit der Erschließung eines neuen Abbaufeldes auch viel landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehen.

Die Bürgerinitiative (BI) „Kontra Kiessand Leisenau“ ist mit diesem Thema jetzt gezielt in der sächsischen Landeshauptstadt vorstellig geworden. „Wir haben alle Fraktionen im Landtag angeschrieben und bereits eine konkrete Reaktion von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhalten“, berichtet BI-Mitglied Elke Hunger gegenüber der LVZ.

Vororttermin am 26. April

Laut Hunger hat sich Volkmar Zschocke, ehemaliger Fraktionsvorsitzender und heutiges Mitglied im Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, für den 26. April zu einem Vororttermin in Leisenau angekündigt. „Ihn begleiten werden Grünen-Politikerinnen aus dem Leipziger Land“, so Hunger.

Auch von den anderen Landtags-Fraktionen habe man bereits erste, aber noch keine konkreten Reaktionen auf die Anschreiben erhalten. Parallel zu diesen hat die Leisenauer Bürgerinitiative Hunger zufolge den sächsischen Landesbauernverband zu dem Thema angeschrieben sowie eine Petition an den sächsischen Landtag auf den Weg gebracht.

Förderbrücke über B 107

Wie mehrfach berichtet, plant die Sandwerke Biesern GmbH die Erschließung eines neuen Abbaufeldes westlich der Bundesstraße 107 in der Größenordnung von rund 53 Fußballfeldern. Auf diesem soll in den nächsten 20 Jahren werktags und teilweise auch samstags Kies und Sand abgebaut und dieser über eine Förderbrücke zu den verarbeitenden Unternehmen Xella und Baumit transportiert werden.

Die Leisenauer Bürgerinitiative erachtet dies als Eingriff in Natur, Umwelt, Landschaftsbild sowie in die Lebensqualität der Bürgerschaft von Leisenau und Schönbach. Im vergangenen Sommer schlossen sich die Colditzer Stadträte im Ergebnis einer kontrovers geführten Stadtratssitzung dieser Argumentation an und sprachen sich mit zwölf gegen zwei Stimmen gegen die Erweiterungspläne aus.

Erfolgreicher Protest: Silvia Memel und ihre BI-Mitstreiterinnen erwirkten im vergangenen Sommer, dass sich die Colditzer Stadträte mit großer Mehrheit gegen die Erweiterungspläne positionierten. Quelle: Roger Dietze

Kommune hat Mitspracherecht erhalten

Dem von FDP-Stadtrat Manfred Heinz eingebrachten Antrag zu einer grundsätzlichen Verweigerung gegenüber den Erweiterungsplänen schloss sich allerdings bei zwei Enthaltungen keiner seiner Stadtratskollegen an. Und zwar deshalb nicht, weil sich die Stadt mit einem solchen Votum eines Mitspracherechtes für den Fall beraubt hätte, dass das sächsische Oberbergamt als oberste Zulassungsbehörde am Ende doch grünes Licht für den neuen Kiesaufschluss geben sollte.

Von Roger Dietze