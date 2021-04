Bad Lausick: Ab sofort kostenlos testen im „Riff“

Bad Lausick/Geithain

Ein Testzentrum öffnet am 29. April im Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“: 9 Uhr können am Donnerstag die Ersten sich ohne Termin und kostenfrei testen lassen. „Das Landratsamt hatte uns gefragt, ob wir Tests anbieten können, und wir haben mit dem Geithainer DRK einen erfahrenen Partner gefunden“, sagt Annett Koza, Geschäftsführerin der Kur GmbH. Anmelden müsse man sich nicht, aber die Chipkarte der Krankenkasse bereit halten. Geöffnet ist das Zentrum montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr.

„Nach dem guten Zuspruch der Bevölkerung und der hohen Nachfrage in unseren beiden Testzentren in Geithain und Roda freuen wir uns, in Bad Lausick einen weiteren Standort zur Schnelltestung anbieten zu können“, sagt Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Geithain. Zusätzlich dürfe das DRK in allen drei Zentren einen PCR-Labor-Test gleich nach einem positiven PoC-Antigen-Schnelltest durchführen, sodass für die positive Testperson ein zusätzlicher Weg zum Hausarzt oder dem Gesundheitsamt für diesen Test entfalle.

Wann sich das „Riff“ auf seine Kern-Kompetenzen Wellness und Badespaß besinnen darf, ist laut Koza nicht absehbar: „Wir hoffen sehr auf den Sommer!“ Die Corona-Schutzverordnung untersage seit Monaten den Betrieb. Man sei aber vorbereitet, um nach einer Lockerung zügig wieder öffnen zu können.

Von es