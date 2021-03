Bad Lausick/Steinbach

Vermutlich unsachgemäßes Heizen sorgte in Steinbach am Freitag für den Brand eines Geschäftsraumes in Steinbach. Eine 76-Jährige hatte den Ofen in dem nur zeitweilig genutzten Haus unmittelbar neben dem Feuerwehr-Depot und Rittergut tags zuvor angeheizt.

Autofahrer bemerkte den Brand

Als sie am nächsten Tag zurück kehrte, sah sie, dass eine Holzkiste mit Brennmaterialien, die sich vor dem Ofen befand, leicht angekohlt war. Nach Polizei-Informationen öffnete sie die Fenster, um den Raum zu lüften, und verließ das Objekt erneut. Ein Autofahrer, der auf der Kreisstraße vorüber fuhr, bemerkte wenig später, dass es brennt. Die Feuerwehren Steinbach, Bad Lausick und Kitzscher waren schnell vor Ort. Es gelang ihnen, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei, die wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, beziffert den Sachschaden auf 5000 Euro.

Von es