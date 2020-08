Bad Lausick

Wer das eine will, muss das andere mögen. Dieses Sprichwort könnte als Motto derzeit für die Kinder und Jugendlichen herhalten, die in Bad Lausick die Dirt Bike Strecke auf der Alten Rollschuhbahn umbauen. Denn wer künftig mit seinem BMX-Rad sowie Mountainbike waghalsige Sprünge wagen will, muss zunächst mal zu Schaufel und Harke greifen. Und Mathematik beherrschen.

Seit einer Woche sind rund 15 begeisterte Radfahrer täglich auf dem Gelände anzutreffen, um gemeinsam mit dem Flexiblen Jugendmanagement neuen Schwung in die Strecke zu bringen. Ursprünglich sollte lediglich ein Pumptrack entstehen, also eine speziell geschaffene Mountainbike-Piste als Rundkurs. „Aber darüber hinaus hatten die Mädchen und Jungen so viele Ideen, dass wir gleich alles komplett umgestalten“, erzählt Cornelia Klingner. Hilfe in Form von 2500 Euro kommt aus dem Fördermitteltopf „Hoch vom Sofa“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung; mit notwendigen Baugeräten wie Baggern hilft Bauunternehmer Alexander Reinsch aus, der einige Tage Urlaub opfert, um auf dem Gelände Massen an Erde zu bewegen.

Der Zaun für die neue Dirtbikepiste, die geplante Außenküche, der Felgendom, neue Pflanzen und Deko - wir brauchen eure gebastelten Kunstwerke aus den Kreativsets um weiter auf der Rolle werkeln zu können. Bringt deshalb eure fertigen Sachen unbedingt zur Rolle und übergebt sie uns kontaktlos in den Kisten am Zaun. Dankeschön! Gemeinsam entstehen auch in der aktuellen Zeit neue coole Dinge🌞 Gepostet von Alte Rollschuhbahn Bad Lausick am Mittwoch, 13. Mai 2020

Planung und Bau erfordern einige Mathematik-Kenntnisse

Drei verschiedene Strecken entstehen derzeit auf der Alten Rollschuhbahn. Je nach Können sind diese mal mehr, mal weniger anspruchsvoll. Damit aber Absprünge, Landeflächen und Hügel in ihrer Anordnung passen, braucht es auch einiges an Mathematik. „Wir müssen schon zum Beispiel Winkel und Höhen berechnen, sonst haut unser Plan nicht hin“, erklärt Louis.

Mit Baggern rückt Alexander Reinsch den Erdmassen zu Leibe, um sie zu einem Parcours zu formen. Quelle: Julia Tonne

Im Wechsel fahren die Jungs und Mädchen den schon entstandenen Parcours ab, um anschließend mit Reinsch abzusprechen, wo welche Hügel noch einmal ein Stück verschoben werden müssen. Hat Reinsch samt Bagger die Wünsche erfüllt, greifen die Kinder und Jugendlichen zu Schaufeln und anderem Gerät, um die Erdhaufen zu verdichten. Auch wenn nun die gesamte Strecke umgestaltet wird, so bleibt auch das ursprüngliche Vorhaben, einen Pumptrack zu bauen, bestehen. In den kommenden Wochen soll der Rundkurs Formen annehmen.

Halbzeit beim Bau der neuen Dirtbikestrecke auf unserem Gelände! Am Montag und Dienstag haben wir sämliches Unkraut... Gepostet von Alte Rollschuhbahn Bad Lausick am Mittwoch, 29. Juli 2020

Verlauf der Alten Rollschuhbahn kommt zum Vorschein

Die derzeitige Großbaustelle hat zudem für eine Überraschung gesorgt: Beim Bewegen der Erdmassen ist der Verlauf der Alten Rollschuhbahn zum Vorschein gekommen. Laut Klingner und Projektleiter Sebastian Jung wird die bisherige Strecke vollständig freigelegt. Bleibt dann die große Hoffnung, sie bald wieder betonieren zu können, damit auch Rollschuhfahrer, Skater und Rollerfahrer hier entlangheizen können. „Das ist schon ein großer Traum, die alte Bahn wieder in Betrieb zu nehmen“, macht Klingner deutlich.

Michael Hultsch, Bürgermeister (parteilos) von Bad Lausick, hat es sich nicht nehmen lassen, die Baufortschritte zu begutachten. „Das wird wirklich ein tolles Freizeitareal“, sagt er, „zumal die Kinder und Jugendlichen hier gut und sicher aufgehoben sind.“ Er freue sich besonders, dass nicht nur Bad Lausicker Hand anlegen, sondern auch viele Jugendliche aus den umliegenden Ortsteilen.

Markkleeberg bekommt auch eine Dirt Bike Strecke

In der kommenden Woche sind Klingner und Jung dann in Markkleeberg am Skatepark anzutreffen. Hier soll ebenfalls in wenigen Tagen eine Dirt Bike Strecke entstehen. Jugendliche, die Lust und Zeit haben, selbst beim Bau zu helfen, sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr willkommen. Für Mittagessen, Getränke und Baumaterial ist gesorgt.

Von Julia Tonne