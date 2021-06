Bad Lausick: Bläserphilharmonie-Quartett erfreut Menschen im Pflegeheim

Bad Lausick

Für den Auftakt seiner neuen Staffel kleiner Konzerte vor Altenheimen hat das Sächsische Blechbläser-Quartett am 3. Juni die Bad Lausicker Pflegeeinrichtung „Am Schwanenteich“ gweählt. Die vier Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie sorgten für große Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich im Außengelände versammelt hatten. Im Juni sind insgesamt 32 dieser Mini-Konzerte an Altersheimen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen geplant, unter anderem in Borna, Kitzscher, Mölbis und Markkleeberg.

Das Publikum lauscht aufmerksam der Musik. Quelle: Jens Paul Taubert

Konzerte 2020 gut angekommen

„Die Sächsische Bläserphilharmonie hat im vergangenen Jahr in acht kammermusikalischen Formationen 115 Kleinstkonzerte vor Altersheimen in 22 Städten beider Landkreise durchgeführt“, sagt Orchestermanagerin Barbara Venetikidou. Diese Konzerte sind geschlossene Veranstaltungen, die nur von den Bewohnern und Mitarbeitern der Heime besucht werden können, fügt sie hinzu. „Unsere Musikerinnen und Musiker freuen sich, wieder für unsere Mitmenschen in den Altersheimen zu musizieren.“

Von es