Bad Lausick: Buchheimer leisten gemeinsam 250 Stunden für das Dorf

Zwar mussten die Buchheimer ihren Umwelttag 2021 corona-bedingt absagen. Doch wie von Zauberhand wurden trotzdem einige Projekte umgesetzt. Das sichtbarste ist das große Insektenhotel samt Bänken. Es befindet sich am Sportplatz, unmittelbar am Weg, der in den Colditzer Forst hineinführt.

Nicht nur die Buchheimer nehmen deshalb auf den Sitzgelegenheiten gern Platz, auch die Ausflügler. Zudem erhielt das 45 Meter lange Geländer am Teich einen frischen Anstrich, und die Anlage am alten Gerätehaus wurde mit einer neuen Bepflanzung aufgehübscht.

Viele Buchheimer fassen mit zu und helfen mit Material

In 250 Arbeitsstunden wurde generationenübergreifend gesägt, gepflastert, gestrichen, gemauert. Der Innenausbau des Insektenhotels wurde von einigen Kindern in gemeinschaftlicher Kraftanstrengung zum Abschluss gebracht.

Viele packten nicht nur mit zu. Sie stellten auch Baumaterial zur Verfügung. Dafür sind die Jugendfeuerwehr Buchheim und der Kultur- und Heimatverein Buchheim dankbar.

