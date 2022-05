Bad Lausick/Steinbach

Rochade an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach: Dirk Huber, bisher stellvertretender Wehrleiter, hat das Kommando übernommen. Lothar Kreischer, der es bisher innehatte, fungiert künftig als Stellvertreter.

Der personelle Wechsel, gesundheitlich bedingt, wurde zu Jahresbeginn angebahnt. Auf der Jahreshauptversammlung wurde der Schritt jetzt offiziell vollzogen. Größte Herausforderung für den Neuen, der – mit Unterbrechung – fast zwei Jahrzehnte Erfahrungen sammelte in der Steinbacher Wehr und sie deshalb bestens kennt: die Zahl der Einsatzkräfte steigern.

Gerätehaus fast neu – Löschfahrzeug 43 Jahre alt

„Die Personalsituation ist stabil über die letzten Jahre. Doch wir könnten Verstärkung vertragen, gar keine Frage“, sagt Dirk Huber mit Blick auf die 15 Aktiven. „Unsere Jugendwehr brummt. Da haben wir einen ziemlichen Zulauf“, freut sich der Familienvater, der als IT-Administrator tätig ist. Aus den Reihen des Nachwuchses gebe es immer wieder auch ein Aufrücken in die Einsatztruppe.

Doch gut wäre es, könnte sich darüber hinaus der eine oder andere Steinbacher dazu entschließen, die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Was das Gerätehaus betrifft, ist die Wehr auf einem modernen Stand. Das Depot wurde von der Stadt Bad Lausick 2013 neu gebaut. In die Jahre gekommen ist allerdings das kleine Löschfahrzeug darin, vom Baujahr 1979 nämlich. „Es wäre wünschenswert, könnte die Kommune im nächsten halben Jahrzehnt dafür Ersatz beschaffen“, hofft der neue Chef der Brandschützer.

Einweihung des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach im August 2013: Bürgermeister Josef Eisenmann (v. r.), Planer Frank Wittig und CDU-Landtagsabgeordneter Svend-Gunnar Kirmes gratulieren Wehrleiter Steffen Olschak.  Quelle: Thomas Kube

Feuerwehr für Sicherheit und Dorfleben

Der Steinbacher Ortschaftsrat, zur Jahreshauptversammlung von Dirk Graichen und Ortsvorsteher Falk Noack vertreten, würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen und des scheidenden Wehrleiters Lothar Kreischer. „Es fehlt an erwachsenen Neumitgliedern“, meinte auch Noack. „Wir leben aktuell in einer Zeit, in der sich viele wieder darüber bewusst werden sollten, wie wichtig es ist, als Gemeinschaft stark und wehrhaft sein zu müssen.“

Dazu zählen in den Kommunen hauptsächlich die Feuerwehren und Rettungsdienste, sagte er. Es sei an der Zeit, „mehr zu wagen und neue Mitglieder zu werben“. Dafür brauche es mehr Anstrengungen auf vielen Ebenen. Es gehe nicht nur um das Retten von Menschen und das Schützen von Sachwerten: „Gleichzeitig bietet die freiwillige Feuerwehr eine schöne Möglichkeit, sich im Dorfleben zu organisieren und eine große Gemeinschaft zu bilden“, so Noack.

