Bad Lausick: Eigene Cloud normalisiert Unterricht

Bad Lausick

Präsenz-Unterricht vom heimischen Rechner aus: Für die künftigen Erzieher und die Sozialassistenten, die an der Evangelischen Schule für Sozialwesen „Luise Höpfer“ eingeschrieben sind, ist das kein Widerspruch. Die Ausbildung läuft seit ein paar Wochen wieder strikt nach Programm. Sogar Instrumental-Unterricht findet statt - und der Austausch mit den Lehrern, aber auch untereinander, der vielen Schülern nicht nur hier fehlt(e), ist möglich, wenngleich – natürlich – nur online. In einer Cloud, die die Schule selbst gestaltete, läuft alles zusammen.

Junge Leute fühlen sich mitgenommen

„Bei uns funktioniert es besser als in vielen anderen Schulen.“ – „Ich muss sagen, ich lerne jetzt viel besser als im ersten Lockdown.“ – „Ich habe nicht das Gefühl, dass mir hinterher Lernstoff fehlen wird.“ – Drei Stimmen junger Frauen und Männer, die an der renommierter Erzieher-Schule in Bad Lausick ihre Ausbildung absolvieren. „Schon im November haben wir begonnen, eine Cloud einzurichten auf einem Server, der hier bei uns läuft, sagt Verwaltungsleiter Andreas Große. Ergänzt durch ein Video-Tool, entstünden virtuelle Klassenzimmer.

Nach Tests im Dezember, die erfolgreich waren, wurde das System für alle 250 Schülerinnen und Schüler und die 18 Lehrkräfte freigeschaltet. Die Resonanz: positiv. Eine weitere Schülerstimme: „Unsere Klasse ist sehr froh, dass wir auf diese Weise wieder Unterricht machen können. Es funktioniert besser als erwartet.“

Erfahrungen des Frühjahrs genutzt

Für Schulleiterin Anke Pludra ein wichtiges Urteil. „Wir haben im Frühjahr während des ersten Lockdowns gemerkt, dass wir anders vorgehen müssen, falls eine zweite Welle kommt.“ Die Kommunikation und Stoffvermittlung allein via Mail, Telefon und Homepage habe nicht ausgereicht. Improvisation könne eine kurze Zeit überbrücken, aber keinen 1:1-Unterricht ersetzen. Der nun aber im Kern wieder möglich sei, „nach dem normalen Stundenplan, den wir vor Corona hatten“. Die Pädagogen hätten ihre Methodik angepasst, sodass sogar kreative Fächer umgesetzt werden könnten. Die Klassensprecher meldeten zurück, was funktioniere, wo es hapere: „Dann können wir das dienstags in unserer virtuellen Dienstberatung besprechen.“

Einrichtungen ermöglichen Praxis

Für die Erzieher und Sozialassistenten in spe von besonderer Relevanz: die Praxis-Ausbildung in Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, im Behindertenbereich. „Wir sind sehr froh, dass die Träger die Praktika ermöglichen. Das ist nicht nur fachlich wichtig, sondern es motiviert“, sagt Pludra. Die Sozialassistenten des zweiten Jahres befänden sich zudem gerade in den praktischen Prüfungen. Ausfallen musste der Tag der offenen Tür in der Evangelischen Schule im Kurviertel. Traditionell findet der im Januar statt. Dann kommen jungen Leute aus Sachsen und darüber hinaus, um sich über die Ausbildung zu informieren. 2021 funktionierte das nur via Internet. Inzwischen, sagt Pludra, seien für die im Sommer neu zu bildenden Klassen zahlreiche Bewerbungen eingegangen. Es gebe aber noch freie Plätze für künftige Erzieher und Sozialassistenten.

Von Ekkehard Schulreich