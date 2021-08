Bad Lausick: Eltern zahlen ab September weniger

Bad Lausick

Die Kinderbetreuung wird für Bad Lausicker Eltern kostengünstiger: Ab September gelten für Krippe, Kindergarten und Hort in sämtlichen Einrichtungen der Kurstadt niedrigere Tarife. Das beschloss der Stadtrat. Grundlage sind die Betriebskosten-Abrechnungen 2020. Für neun Stunden Krippe sind dann 259,56 Euro im Monat zu zahlen (minus 4,19 Euro). Neun Stunden Kindergarten kosten 141,07 Euro (minus 2,27 Euro), sechs Stunden Hort 76,18 Euro (minus 1,23 Euro).

Personalkosten steigen moderat

„Das ist ein schönes Zeichen für die Eltern, umso mehr, da in vielen Kommunen im Landkreis die Beiträge zurzeit kräftig erhöht werden“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Im Vergleich zu den gestiegenen Kinderzahlen seien die Personalkosten nur moderat gewachsen. Während der Corona-Monate sei die Betreuung zeitweise gekürzt oder eingestellt worden; das habe die Personalkosten gedämpft. Außerdem, so Hultsch, „sind in fünf der sechs Einrichtungen die Sachkosten im Vergleich zum Vorjahr gesunken.“

Lesen Sie auch

Von es