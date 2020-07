Bad Lausick: Emotionale Debatte um Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Bad Lausick

Bis zum Volkstrauertag am 15. November ist es noch eine Weile hin, doch schon jetzt entspannt sich im Bad Lausicker Verwaltungsausschuss eine hochemotionale Debatte über den angemessenen Umgang damit. Grund dafür ist ein Antrag der AfD-Stadtratsfraktion, die sich künftig eine Gedenkfeier unter Regie der Stadt wünscht. „Sie sollte schlicht sein“, bemerkte Christian Hagmaier ( AfD) und versuchte, den politischen Gegenwind sofort aus den Segeln zu nehmen: „Es steckt keine Ideologie dahinter und ist überhaupt nicht beabsichtigt, ein Forum für Rechts oder Links zu bieten.“ Vielmehr gehe es um ein Gedenken an die Opfer beider Weltkriege.

Kranzniederlegung des Schützenvereins

Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) sieht in den neuen Bundesländern wenig Tradition für diese Gedenkfeiern, verwehrt sich aber nicht grundsätzlich dagegen. „Ob wir etwas Eigenes machen, sei dahingestellt. Es dürfte nur schwierig sein, eine neue Tradition zu kreieren.“ Hultsch erinnerte an die jährliche Kranzniederlegung des Schützenvereins am Volkstrauertag, zudem flagge die Stadt halbmast – wie auch am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, sowie am zweiten Sonntag im September, dem sächsischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung.

Anzeige

Musikstücke, Ansprache und Gedenkminute

Nach Gesprächen mit Pfarrer Thomas Erler entwickelte Michael Hultsch ein mögliches Szenario für die städtische Gedenkfeier, die er sich auf dem Kirchberg oder am Friedhofsweg vorstellen könne. „Es ist nur ein Vorschlag“, lenkte er ein und denke an Musikstücke, eine kleine Ansprache, Vorträge von Schülern, Kranzniederlegung und Gedenkminute sowie eine Andacht in der Kirche oder ein Abschlussgebet.

Weitere LVZ+ Artikel

Frage nach den Kosten für die Stadt

Für Peter Hense (Unabhängige Wähler) als auch Gerd Heinze (Linke), Mitglied des Bad Lausicker Geschichtsvereins, ist der Volkstrauertag nur ein Gedenktag von vielen. Sie erinnerten zugleich an den Europatag am 9. Mai, den Gedenktag zum Mauerbau am 13. August, den Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung oder die Reichspogromnacht am 9. November. „In meinen Augen ist der Volkstrauertag das falsche Datum für eine städtische Feier. Wir haben genügend andere Anlässe“, sprach Heinze die ostdeutsche Tradition an und Marko Krötzsch ( CDU) warf die Frage nach den Kosten in den Raum.

Kein x-beliebiger Gedenktag

Darauf reagierte Hagmaier ungehalten. Er gestehe jedem seine eigene Meinung zu, fand es aber „beschämend, eine solche Frage zu stellen“. Er sehe die „Diskussion am Ende, wenn der Volkstrauertag auf diese Weise zerpflückt, zerredet und niedergemacht wird.“ Diese ideologischen Widerstände seien „unglaublich“. In der öffentlichen Wahrnehmung sei der Volkstrauertag seit 1919 traditionsbesetzt, die alten Bundesländer begehen ihn bis heute angemessen und würdevoll. „Es handelt sich um keinen x-beliebigen Gedenktag, sondern wir haben einen konkreten Bezug dazu. Mein Onkel ist auch im Zweiten Weltkrieg gefallen.“

Projektteam mit Schülern ins Leben rufen

Große Zustimmung fand der Vorschlag Peter Henses, ein Projektteam mit Vertretern aus Schulen und Vereinen zusammenzustellen. „Wir lassen die Generation der Urenkel zu Wort kommen und stellen den Gedenktag etwas breiter auf“, so seine Intention. Vorstellen könne er sich sogar, Mitglieder der Bundeswehr einzuladen, um den Bezug in die heutige Zeit herauszustellen. Hense erklärte sich bereit, die Interessenten zu koordinieren und Vorschläge zu bündeln. Mit diesem Kompromiss sah Christian Hagmaier seine Idee gut aufgehoben. „Ich bitte darum, dass sich der eine oder andere in Bad Lausick anschließt.“

Im vergangenen Jahr hatte der AfD-Kreisverband kurzfristig eine kleine Gedenkfeier auf dem Kirchplatz anberaumt. Auf dieser Parteiveranstaltung aufzutreten, hatten Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister und Pfarrer damals abgelehnt.

Von Kathrin Haase