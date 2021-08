Bad Lausick: Gläserne Decke der Fleischerei wird gesichert

Bad Lausick

Mehr als nur eine größere Tourist-Information entsteht jetzt direkt gegenüber des Bad Lausicker Rathauses: Die alte Fleischerei, ein unter Denkmalschutz stehendes Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert, wird außerdem zum Kurmittelhaus mit Seminar- und Veranstaltungsräumen und einer öffentlichen Toilette. Der Baustart ist jetzt erfolgt, doch von außen nicht sichtbar: Restauratorin Diana Berger-Schmidt sichert eine bemalte Glasdecke, die später wieder ein Blickfang sein soll.

Fördermittel machen Investition möglich

„Wir sind froh, mit dem Umbau endlich beginnen zu können“, sagt Henry Heibutzki, scheidender Geschäftsführer der Kur GmbH, der das Projekt seit mehreren Jahren vorantreibt. „Bei diesem Haus handelt es sich um eines der letzten erhaltenen in der Innenstadt, das noch die einst typische Dreiseiten-Bebauung der Ackerbürger aufweist“, sagt er. 2,1 Millionen Euro – 90 Prozent der Summe sind Fördermittel des Landes Sachsen und des Bundes – will das kommunale Unternehmen jetzt in das Vorderhaus und die eigentliche Fleischerei im Hof investieren. Ein ambitioniertes Vorhaben nicht nur angesichts der rasanten Baupreis-Entwicklung. Da wegen der Pandemie das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ viele Monate geschlossen bleiben musste, wurden die Finanzreserven der Kur GmbH erheblich geschmälert.

Restauratorin Diana Berger-Schmidt zeigt Geschäftsführerin Annett Koza die Schäden an der Hinterglasmalerei. Quelle: Jens Paul Taubert

Altes Dach soll vor dem Winter runter

Bauabschnitt eins betrifft das Vorderhaus, wo die Kur- und Tourist-Information im Erdgeschoss moderne und großzügigere Räume bekommt; im Obergeschoss gibt es die dazu gehörenden Büros. Abschnitt zwei ist das Kurmittelhaus, das die im „Riff“ und im „Riff-Resort“ geschaffenen Angebote an zentraler Stelle in der Stadt ergänzt. „Wir gehen jetzt in die Ausschreibung. Noch vor dem Winter soll das Dach vom Vordergebäude runter“, sagt Heibutzki. Sicher eingehaust, könne dann über den Winter im Inneren gearbeitet werden. Ziel sei eine Fertigstellung 2023.

Hinterglas-Malerei war vor 120 Jahren üblich

„Es geht um eine Notsicherung, ehe die Eingriffe in die Substanz beginnen“, sagt Diana Berger-Schmidt. Die Breitenbornerin steht auf einer Leiter, versucht behutsam die verrosteten Schrauben zu lösen, die die Glasdecke zusammenhalten. Putten genannte romantisierte Kinderfiguren, Rosen- und Asternblüten, Gold-Ornamente: „Eine solche Hinterglasmalerei war an der Wende zum 20. Jahrhundert in vielen Geschäften, egal ob Bäcker oder Fleischer, Standard.“ Inzwischen haben sich die Farben gelöst, müssen die Glasplatten mit Bedacht abgenommen werden, um die Schichten neu zu befestigen. Denn die Decke soll später als Blickfang zurückkehren. Auch ein Teil der blauweißen Keramikfliesen von Villeroy & Boch soll dann einen historischen Akzent setzen.

Zur Galerie Wurst wird in diesem Haus am Bad Lausicker Markt seit vielen Jahren nicht mehr gemacht und nicht mehr verkauft. Jetzt wird das Baudenkmal saniert – für eine völlig andere Nutzung.

Modernes schaffen mit historischen Akzenten

„Das Alte erhalten, aber eine moderne Nutzung ermöglichen“ beschreibt Henry Heibutzki die Ambitionen. Zu den bemerkenswerten Funden zählten auch die Reste der „vermutlich letzten Gaslampe, die am Lausicker Gaswerk hing“. Die Fleischerei wie das Haus der einstigen Polizeiwache schräg gegenüber – hier möchte ein privater Investor jetzt Wohnungen und ein Eiscafé schaffen – gehörten Isolde Krempler, einem stadtbekannten Original, das zuletzt im Pflegeheim „Paul Gerhardt“ lebte. Die Kur GmbH erwarb das Haus von den Erben. „Ich freue mich auf das sanierte Gebäude“, sagt Annett Koza, neue Geschäftsführerin des kommunalen Unternehmens: „Bad Lausick wächst, und die Kur entwickelt sich erfreulich. Da brauchen wir eine solche Adresse.“

Von Ekkehard Schulreich