Bad Lausick

Nicht am, auf Wasser baut Bad Lausick – und das seit fast 200 Jahren: Der aktuelle Ruf als Heilbad gründet sich auf den Thermalbrunnen, der seit 2007 in Betrieb ist, der zuletzt aber immer weniger lieferte. Eine Vertiefung der Bohrung sollte mehr und wärmeres Wasser fördern. Doch diese Bemühungen sind - zumindest in Teilen - gescheitert. Was der „Aqua-Vitales“-Brunnen nach Monaten des Umbaus und der investierten rund 2,6 Millionen Euro zu leisten imstande ist, erweist sich in den nächsten Tagen. Am Dienstag startet der Probebetrieb.

Bürgermeister hofft auf Thermalwasser-Temperatur

„Aufgrund der zusätzlichen Schrägbohrung gehen wir davon aus, dass wir mehr Wasser haben", sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Ob das so sei, wisse er noch nicht. „Entscheidend ist für uns die Temperatur.“ Die scheidet das Thermalwasser von anderen Wassern. 20 Grad Celsius muss es wenigstens haben, wenn es an die Erdoberfläche tritt. Der Brunnenausbau jetzt sollte 25 statt 22 Grad Celsius möglich machen, weil das Wasser aus 300 Meter tieferen Erdschichten kommen sollte. Doch das Bohren von bisher 1335 Metern auf 1650 Meter – es scheiterte. „Das haben wir in der Form nicht erreicht“, so der Bürgermeister. Der Planer, das Umweltbüro Vogtland, habe aber versichert, „wir erreichen die Temperatur, die wir für die Prädikatisierung brauchen“.

Anzeige

Nahe des Kur- und Freizeitbades „Riff“ wurde in den vergangenen Monaten erneut gebohrt. Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere LVZ+ Artikel

Debatte um den Brunnen im Verwaltungsausschuss

Dass die Ertüchtigung, die im Sommer schon abgeschlossen sein sollte, nicht so vonstatten geht wie geplant, hatte sich vor Monaten angedeutet. Das Thema kulminierte auf der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Was im öffentlichen Teil zur Sprache kam, sorgte bei Anwesenden für mehr Zweifel als Aufhellung. Danach ging es nicht öffentlich zur Sache. Michael Hultsch beschreibt das Problem als ein technisches: Das Stahlrohr, das von 660 Metern an bis zur Sohle reicht und in dem sich dank Schlitzungen das Thermalwasser sammelt, um ans Tageslicht gepumpt zu werden, verjüngt sich, wird schmaler. Um tiefer zu gehen, hätte man das Rohr aufbohren müssen – und zwar auf die Gefahr hin, dass sich dieses verdreht und die Bohrung komplett verschließt. Deshalb habe man Abstand genommen.

Bohrunternehmen: Überraschungen sind immer möglich

„Wenn man nach 15 Jahren an eine Bohrung rangeht, muss man mit Überraschungen rechnen. Bestimmte Teile der Bohrung ließen sich partout nicht lösen“, sagt Peter Kriebel, Prokurist der H. Anger's Bohr- und Brunnenbaugesellschaft aus Hessisch Lichtenau, der LVZ. Die ist seit anderthalb Jahrhunderten am Markt, hatte den Bad Lausicker Thermalbrunnen nach der Jahrtausendwende gebohrt. „Das Konzept zu Revitalisierung war zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe plausibel und hätte funktionieren können“, so Kriebel. Dass es anders kam, sei dem Unternehmen nicht anzulasten. Man habe Alternativen vorgeschlagen, doch habe der Auftraggeber Stadt mit Blick auf die Kosten Abstand genommen. Die Ertüchtigung bringe unabhängig davon mehr Wasser. Das Zusetzen der Bohrung mit Sedimenten wie zuletzt sei weit hinausgeschoben. Das Unternehmen bleibe „deutlich unter der Auftragssumme“.

Mit Förderbehörde schon gesprochen

„Wir haben alles dafür getan, dass die Kosten des Fördermittelbescheides eingehalten werden“, sagt Michael Hultsch. Angesichts der Probleme habe man sich zuletzt vor zwei Wochen mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt. Er hoffe, dass die Inbetriebnahme des Brunnens erfolgreich verlaufe. Eine neue große Heilwasser-Analyse solle noch 2020 vorliegen. Die Neuprädikatisierung der Stadt als Heilbad durch das Land werde im Frühjahr 2021 erwartet – vor der Festwoche „200 Jahre Kur“, die Anfang Juni gefeiert werden soll. Um sich nicht allein vom Wasser abhängig zu machen, forciert Bad Lausick im selben Zuge sein Bemühen, außerdem Kneipp-Kurort zu werden.

Von Ekkehard Schulreich