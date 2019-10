Heizung blieb Anfang Oktober kalt

Bad Lausick

Weil sich Arbeiten an der Heizungsanlage ihrer Häuser verzögerten, fürchteten Bewohner des Bad Lausicker Neubaugebietes schon, am Tag der deutschen Einheit in kalten Räumen sitzen zu müssen. „Bei geht es schon runter auf 18 Grad Celsius, andere haben nur noch 16 Grad“, sagte Hans-Peter Weiske, der in den betroffenen Häusern in der Lessingstraße und der Erich-Weinert-Straße zu Hause ist. Laut Aushängen sollten die Erneuerung der kompletten Fernwärmestation und der Warmwasserbereitung, die Mitte August begann, am 27. September abgeschlossen sein. Dann aber sei der Termin ohne Erklärungen handschriftlich durch den 30. September ersetzt worden - und auch den habe man nicht eingehalten.

Vermieter: Unvorhersehbare Arbeiten nötig

„Die Heizungsanlage wurde heute wieder in Betrieb genommen“, sagte auf LVZ-Nachfrage Katrin Petersen, Pressesprecherin des Vermieters Grand City Property (GCP ) in Berlin, am Mittwoch Nachmittag. Mit Beginn der Arbeiten im August habe man die Raumheizung außer Betrieb genommen und die Warmwasserversorgung stundenweise unterbrochen, sofern die Arbeiten dies erforderten. „Zusätzlich stellte sich im Verlauf der Arbeiten heraus, dass unvorhersehbare Reparaturen notwendig wurden. Für deren Behebung waren wir auf die Mitwirkung Dritter angewiesen.“ So habe man beispielsweise mehrere Absperrventile reparieren müssen, und es wurde eine gerissene Wasserleitung entdeckt.

GCP betreut 150 Wohnungen in Bad Lausick

„Wir haben uns um die schnellst mögliche Behebung gekümmert", so Petersen. GCP vermiete und verwalte seit 2016 etwa 150 Wohnungen in der Nachbarschaft und investiere kontinuierlich in die Wohnungen und das Wohnumfeld. Dazu gehörten Wohnungsrenovierungen, die Neuinstallation von Dachentlüftern sowie der Bau eines Spielplatzes. „Während der Bauphase war unser Hausverwalter vor Ort. Die Arbeiten wurden durchgeführt im Interesse und zur Sicherstellung einer stabilen Wärmeversorgung. Wir haben unsere Mieter während der Arbeiten mit individuellen Lösungen unterstützt. Zum Beispiel haben wir Heizlüfter zur Verfügung gestellt, für die wir auch die Stromkosten übernehmen.“

Von Ekkehard Schulreich