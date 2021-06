Bad Lausick: Jugend debattiert über Kohleausstieg

Bad Lausick

Das Jugendforum Böhlen, das Jugendforum Naunhof, das GoTeam Colditz und andere Jugendinitiativen aus dem Landkreis Leipzig kamen auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick zu ihrem achten Vernetzungstreffen zusammen. Es stand unter dem Motto „Jetzt reden wir!“. 13 Jugendliche aus acht Gruppierungen nahmen teil. Im Mittelpunkt stand ein zweistündige Workshop des Projekts chance4change, in dem sich die Teilnehmer mit dem Strukturwandel im Leipziger Land beschäftigten.

Wunsch nach nachhaltigen Strukturen

Konkret ging es darum, welche Rolle der durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 angeschobene Strukturwandel im Leben der Jugendlichen spielt und welche Mitgestaltungsmöglichkeiten sie sich in dem Prozess wünschen. Es ging um Themen wie nachhaltige Energiegewinnung, Freiräume für junge Menschen und gemeinwohlorientiertes Leben. In einer großen Gesprächsrunde wurde das in kleinen Gruppen Erarbeitete zusammengetragen. Deutlich wurde, dass sich die Jugendlichen aus Geithain, Naunhof, Markkleeberg, Grimma und anderen Orten mehr nachhaltige Strukturen wünschen, beispielsweise Sharing-Systeme zur Güterteilung, um Bücher und andere Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

In weiteren Zukunftswerkstätten, gefördert von Weltoffenes Sachsen und dem Förderfonds Demokratie, sollen junge Menschen in den nächsten Monaten die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen zu konkretisieren.Ekkehard Schulreich

Das nächste Treffen wird am 25. September im Soziokulturellen Zentrum in Grimma stattfinden. Jugendliche sind aufgerufen, Wünsche oder Ideen einzubringen. Initiativen, die bei den Vernetzungstreffen dabei sein möchten, melden sich unter info@fjm-lkleipzig.de oder über Instagram: fjm_landkreisleipzig.

Von es