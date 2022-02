Bad Lausick: Jugendliche schaffen eine Bühne für mehr als Musik

Bad Lausick

Es geht um mehr als ein bisschen frische Farbe an den Wänden: Bis Mitte Februar möbeln Jugendliche einen Raum im Bad Lausicker AWO-Kinder- und Jugendhaus auf, den sie künftig für Disco und Diskussion, Konzert und Kino nutzen wollen. Deshalb wird er nicht nur renoviert, sondern ausgestattet mit Bühne, Audio- und Lichttechnik. Leonore Mörl und Jakob Schöne, die in der Evangelischen Schule für Sozialwesen „Louise Höpfner“ eine Ausbildung zu Erziehern absolvieren, entwickelten mit den Jugendlichen daraus ein Praktikums-Projekt. Es ist nicht nur auf diesen einen Raum begrenzt.

Fühlen sich wohl auf der Baustelle: Pierre-René (v. l.), Maxim und Neo. Quelle: Jens Paul Taubert

Alles möglich, wofür man eine Bühne braucht

„Ich habe nachmittags viel Freizeit. Die Oberschule ist gleich nebenan. Auch in Freistunden kommen wir gern hierher, denn hier ist es ziemlich entspannt“, sagt Pierre-René Thiel. Den Neuntklässler motiviert das, sich einzubringen. Gemeinsam mit Neo Vallentino Rein gehört er zu jenem knappen Dutzend, das sich seit Jahresbeginn der Herrichtung dieses Veranstaltungsraumes widmet. „Disco, Lesungen – alles wird möglich, wofür man eine Bühne braucht“, sagt Rein, der sich vor allem auf das Technische konzentriert.

Auf der Bühne könnten bald auch wieder Musiker stehen. Zwar löste sich die Schulband der Oberschule – Folge der anhaltenden Corona-Beschränkungen – auf, doch stehen die Instrumente jetzt im Kinder- und Jugendhaus – dem Kooperationspartner der Schule – für einen wie auch immer gearteten Neustart zur Verfügung.

Leonore Mörl setzt eine Gestaltungsidee um. Quelle: Jens Paul Taubert

Selbst etwas machen, Verantwortung übernehmen

„Wir konnten nicht damit rechnen, dass so viele so kontinuierlich dranbleiben“, sagt Jakob Schöne. Für den 21-Jährigen aus Meißen wie für Leonore Mörl (20), zu Hause in Bautzen, war der Start in das obligatorische Praktikum Ende November schwierig: Das Jugendhaus lief pandemiebedingt auf Sparflamme. Die beiden kamen Leiter Thomas Schuricht dennoch sehr zupass, denn dass sich im Haus manches ändern sollte, hatte er seit seinem Start hier auf dem Schirm: „Und zwar, indem die Jugendlichen selbst etwas machen, Verantwortung übernehmen, Vorstellungen entwickeln und sie gemeinsam umsetzen.“

Ein kreativer Partner für die Neugestaltung des mit gemütlichen Sofas und Sesseln ausgestatteten Foyers und eines weiteren angrenzenden Raums fand sich im Obergeschoss: Philipp Burghardt, spezialisiert auf Spray Paint und Acryl Art, hat seit ein paar Monaten hier sein Atelier, bietet im Haus auch Kurse an. Zum Projekt gehört auch das Finden von Unterstützern, das Auftreiben von Geld für Material. Als die Jugendlichen bei Unternehmen, in Geschäften und im Rathaus nachfragten, trafen sie auf offene Ohren.

Wichtige Impulse für den Erzieher-Beruf

„Es sind wirklich viele coole Ideen entstanden. Alle sind mit Begeisterung dabei. Und sie bleiben dran, das überrascht und freut uns“, sagt Leonore Mörl. Anfang Januar konnte durchgestartet werden. Eine Gruppe von zehn, zwölf Leuten findet sich seither an Dienstagnachmittagen zusammen. Sollte der große Veranstaltungsraum nicht bis zum Praktikumsende Mitte Februar fertig werden, bleiben die beiden Erzieher in spe dran.

„Wir haben gute Gespräche, weil wir uns in gemeinsamer Arbeit begegnen“, formuliert Leonore Mörl eine wichtige Erfahrung. Die kommt ihr gelegen, denn sie möchte später im Hort und dann in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sein. Jakob Schöne peilt nach dem Abschluss eine Tätigkeit in einem Leipziger Kindergarten an, will irgendwann etwas Soziales studieren.

Von Ekkehard Schulreich