Bad Lausick: Junger Landwirt folgt Tradition des Großvaters

Als hunderte Bauern in Berlin gegen die Agrarpolitik des Bundes und der EU protestierten, war Yves Riedel mit seinem Traktor mittendrin. In die sächsische Landeshauptstadt Dresden rollte er ebenso, um auf die Nöte seines Berufsstands aufmerksam zu machen. Der 33-jährige Lauterbacher ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Mit jungen 22 übernahm er den Hof seines Großvaters Hubert Aurich, bewirtschaftet ihn zusammen mit seinem Vater Rolf. Doch gerade die Familienbetriebe stehen unter Druck.

Rindermast und Marktfrüchte: Das Paket macht’s

Das Jahr 2020 könnte besser werden, jedenfalls was die naturgegebenen Bedingungen betrifft, hofft Riedel nach den jüngsten Regenfällen. Die glichen das Niederschlagsdefizit im Boden zwar bei Weitem noch nicht aus, aber: „Während die Getreideernte 2018 eine Katastrophe war, konnten wir 2019 recht zufrieden sein. Und dieses Jahr sieht es günstiger aus. Vor allem der Weizen braucht Wasser, damit die Körner wachsen.“ Der Landwirt, dessen Berufsweg familiär vorgezeichnet ist und der früh seinen Meisterabschluss machte, ist keiner, der klagt. Er setzt auf Getreide, Raps und Rindermast. „Das Gesamtpaket macht es“, sagt er. Das Milchvieh des Großvaters habe er vor Jahren abgeschafft. Der Erlös war zu unsicher, und er hätte in Größenordnungen investieren müssen.

Der Lauterbacher Familienbetrieb setzt neben Ackerbau auf Rindermast. Quelle: Jens Paul Taubert

Opa freut sich über den engagierten Enkel

Investiert hat Yves Riedel seit der Hof-Übernahme - die Hubert Aurich, inzwischen 88, mit Wohlwollen verfolgt - dennoch, in die Ställe etwa. Ein Seitengebäude des Hofes wurde abgerissen, ein Wohnhaus entstand, in das der Noch-Steinbacher spätestens Anfang nächsten Jahres mit seiner Familie einziehen will. Den Betrieb übernommen zu haben, „ich habe das nie bereut. Es geht immer weiter.“ Wobei es ihn ärgert, dass die wertvollen Lebensmittel, die Bauern produzierten, nicht die nötige Wertschätzung erfahren, übersetzt in Münze. Und dass sie aufgerieben würden zwischen den Interessengruppen.

Düngeverordnung setzt scharfe Grenzen

Die trotz der Proteste gerade beschlossene Düngeverordnung bremst die Landwirte bei der Gülle-Ausbringung, um die Nitratlast im Boden zu begrenzen. „In Lauterbach geht es, hier gibt es keine roten Gebiete. Anders in Trages, wo wir auch eine Fläche bewirtschaften“, sagt Riedel. Dort dürfe er im Herbst nicht düngen, im Frühjahr nur 20 Prozent weniger; die Nährstoffe würden den Pflanzen fehlen. Viele Auflagen und Forderungen schränkten die Landwirtschaft ein, ohne dass es dafür einen Ausgleich gebe - und bei Lebensmittelpreisen, die so niedrig seien wie in kaum einem Land ringsum: „Ich habe, wenn es gut läuft, plus minus Null. Das ist in Ordnung. Aber dann noch investieren, um immer höhere Auflagen zu erfüllen - wie soll das gehen?“

Bahn-Bau fordert Ackerland

Wenn die Deutsche Bahn AG bis 2018 die Strecke Leipzig - Bad Lausick - Geithain - Chemnitz ausbaut und elektrifiziert, muss Riedel höchst wahrscheinlich Flächen abgeben. Die Doppelkurve südlich des Dorfes, wo vor einem knappen Jahrzehnt ein Regionalexpress entgleist war, soll entzerrt, der Bahnübergang weiter draußen durch eine Brücke ersetzt werden. Details kennt Riedel bisher nicht. Nur so viel: „Auf ein paar Hektar verzichten kann ich nicht. Wenn, dann würde ich Land gegen Land tauschen.“ Wohl wissend, dass Ackerland kaum zu haben ist.

Von Ekkehard Schulreich