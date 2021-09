Bad Lausick: Kirchenuhr soll Etzoldshainer Glocken automatisch schlagen

Bad Lausick/Etzoldshain/Buchheim

Nicht von sich reden, sondern hören machen soll die Etzoldshainer Martinskirche wieder regelmäßig. Die beiden Glocken werden künftig von der Turmuhr elektronisch angesteuert. Das Läuten erfolgt dann automatisch. Zu welchen Tageszeiten, darüber sind die Etzoldshainer noch im Gespräch. Möglich werden die Arbeiten dank Fördermitteln und Spenden.

Uhr ist bereits elektrifiziert

„Unsere Glocken werden ein bisschen den Tagesrhythmus vorgeben. Die Kirche steht in der Mitte des Dorfes und ist für viele ein Bezugspunkt“, sagt Madlen Stahn vom Kirchvorstand. „Wenn Uhrwerk und Glocken verbunden sind, muss niemand mehr das Läuten per Hand veranlassen.“ Also den Schalter umlegen, der sich im Foyer der kleinen, im Ursprung romanischen Kirche unter dem Treppenaufgang befindet.

Den betätigt meist Achim Hempel, der sich seit zwei Jahrzehnten um Uhr und Glocken kümmert. Vor Kurzem noch musste er regelmäßig hinaufsteigen auf den Kirchenboden, um die Uhr aufzuziehen. Das erledigt inzwischen die Elektronik. In Zukunft sorgt die auch dafür, dass die Etzoldshainer wissen, was die Stunde geschlagen hat.

Die große Bronzeglocke wiegt 200 Kilogramm und wurde 1837 gegossen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Harter Anschlag setzt den Glocken zu

Mitte der 1970er-Jahre habe ihn der Schmied des Dorfes im Läuten und im Umgang mit der Turmuhr unterwiesen, erinnert sich Hempel. Der inzwischen 67-Jährige fühlt sich der Kirche eng verbunden, schaut jede Woche mehrmals, ob hier und auf dem Friedhof alles in Ordnung ist. „Die Uhr geht ein bisschen nach“, sagt er und greift gelegentlich korrigierend ein.

Das Läutewerk der Glocken sei schon in der DDR-Zeit elektrifiziert worden, doch sei diese Technik verschlissen. Der harten Anschlag der Klöppel habe den Glocken – sie stammen aus den Jahren 1652 und 1837 – erheblich zugesetzt. Auch dieses Problem werde jetzt gelöst.

Das Uhrwerk der Turmuhr. Von hier aus sollen demnächst die Glocken elektrisch angesteuert werden. Quelle: Ekkehard Schulreich

Bei Läute-Ordnung reden allen mit

„Spenden dafür haben die Etzoldshainer schon länger gesammelt. Die bautechnischen Planungen begannen bereits in der Vakanz-Zeit unter meinem Vorgänger Pfarrer Junghans“, sagt Jan Peter Becker, seit März Pfarrer für Bad Lausick, Etzoldshain, Buchheim und Ballendorf. „Die spannende Frage war: Wie sieht es aus mit einer Förderung?“

Die Antwort fiel positiv aus: Die Leader-Region Leipziger Muldenland gewährt auf die 14 000 Euro umfassende Investition der Kirchgemeinde eine 80-prozentige Förderung. Inzwischen sind die Aufhängung der Glocken repariert, die Motoren ausgetauscht, Stromkabel verlegt. Mitte September beraten die Mitglieder im Ortsausschuss des Kirchenvorstandes eine neue Läute-Ordnung. „Die Vereine und den Ortschaftsrat beziehen wir mit ein.“

Blick vom Etzoldshainer Kirchturm in Richtung Süden. Quelle: Ekkehard Schulreich

Erweiterung des Anbaus 2019 fertig gestellt

An der kleinen Saalkirche, erbaut zu Beginn des 13. Jahrhunderts und ausgestattet mit einer spätgotischen bemalten Felderdecke und einem Flügelaltar vor 1480, gibt es baulich immer wieder zu tun. 2019 wurde der Anbau erweitert, der für Veranstaltungen und als Winterkirche genutzt werden kann. Er verfügt zudem über eine Toilette, die auch Friedhofsbesucher nutzen können. Auch dieses Vorhaben wurde über das Leader-Programm und Spenden finanziert.

Das nächste kleine Vorhaben sei schon im Blick, sagt Madlen Stahn: „Wir möchten am Turm die Bretter mit Jalousien ersetzen. Das gibt einen ganz anderen Klang.“ Das Sammeln von Geld dafür habe schon begonnen.

Förderung gibt es auch für Buchheim

Von der Leader-Region Leipziger Muldenland gefördert werden aktuell ebenso Arbeiten an der Läuteanlage der Kirche in Buchheim. Die Gesamtkosten liegen hier bei 16 100 Euro. Dabei geht es unter anderem um die Elektrifizierung. Bisher, sagt Jan Peter Becker, werde noch klassisch per Hand geläutet.

Von Ekkehard Schulreich