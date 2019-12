Bad Lausick: Knatsch um AfD-Gedenken an Volkstrauertag

Bad Lausick

Eine Gedenkfeier am Volkstrauertag unter Regie der Stadt Bad Lausick fordert die Stadtratsfraktion der AfD. Dass die anderen Fraktionen darüber erst im Verwaltungsausschuss reden wollten, nannte Christian Hagmaier ( AfD) „eine ganz miese Nummer“.

Der Kreisverband hatte Ende November kurzfristig ein Gedenken an den Denkmalen auf dem Kirchplatz anberaumt. Auf dieser Parteiveranstaltung aufzutreten, hatten Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister und Pfarrer abgelehnt. Dass ein würdiges Gedenken nötig sei, in diesem Punkt zumindest herrschte am Donnerstagabend Übereinstimmung.

AfD will Trauerfeier „auf breiter zivilgesellschaftlicher Basis“

Obwohl von der Tagesordnung geflogen, wurde über das Thema diskutiert. „Wir müssen uns ordnungsgemäß drüber unterhalten, ehe wir etwas beschließen“, sagte CDU-Fraktionschef Udo Goerke zu Sitzungsbeginn. Der Rahmen dafür sei der Verwaltungsausschuss; er beantragte, den Beschluss zu vertagen. Das sei nicht in Ordnung, „nachdem die Dinge klar liegen“, hielt AfD-Mann Hagmaier entgegen.

Die Veranstaltung in diesem Jahr habe man zwar unter Zeitdruck angesetzt, doch es gehe um eine Feier auf breiter zivilgesellschaftlicher Basis, nicht um die einer einzelnen Partei. „Da brauchen wir nicht groß zu diskutieren.“ Tim Barczynski (Linke) sah keine Zeitnot. Deshalb wolle man im Ausschuss „in aller Ruhe“ reden, um einen würdevollen Rahmen zu finden. Gegen die vier Stimmen der AfD-Fraktion war die Sache vom Tisch.

Bernd Neitsch, Unabhängige Wählervereinigung Bad Lausick, findet, die „miese Nummer“ treffe eher zu auf das Gebaren der AfD zu. Quelle: privat

Fraktionen sehen sich von der AfD vorgeführt

Um am Ende der Sitzung erneut Gegenstand zu sein. Hagmaiers Vorwurf ließ Bernd Neitsch (Unabhängige Wähler) gegenhalten: Die „miese Nummer“ treffe eher zu auf das Gebaren der AfD im November. Sie habe als Fraktion eingeladen zu etwas, was sich als Kreisverbands-Veranstaltung herausgestellt habe.

Sie habe alle anderen vorgeführt. Gerd Heinze (Linke) regte an, im Ausschuss nicht nur über den Volkstrauertag, sondern auch ein Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar vor 75 Jahren zu reden. Der Stadtrat habe in der Fabianstraße die Aufstellung eines Steins für die Opfer von Gewalt veranlasst. Ein Erinnern dort halte er für angezeigt.

Von Ekkehard Schulreich