Bad Lausick: Kühlen Fußes auf dem Weg zum Kneipp-Kurort

Bad Lausick

Im Storchengang durchs frühjahrskühle Nass: Gleich mehrere Dutzend Bad Lausicker, Ältere wie Jüngere, begaben sich am Dienstagabend zwischen Schwanenteich und „Riff-Resort“ auf die Pfade des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp. Genauer: auf eine Runde durch das Wassertretbecken, das im vergangenen Jahr die Kur GmbH im erweiterten Kurpark in den Boden gebracht hatte. Anlass war der Welt-Tag des Wassers am 22. März, aber ebenso das erklärte Ziel der Stadt, die hier seit zwei Jahrhunderten betriebene Kur um eine Facette zu erweitern.

Bürgermeister Michael Hultsch wagt sich als Erster ins Wasser. Quelle: Jens Paul Taubert

Ziel heißt Kneipp-Kurort

„Wir sind auf dem Weg zum Kneipp-Kurort“, gab Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) die Richtung vor, als er mit hochgekrempelten Hosen und beginnend mit dem rechten Fuß in das Edelstahl-Becken trat. Zwei, drei Jahre werde es dauern, dieses Ziel zu erreichen und das entscheidende Prädikat zu bekommen. Damit das gelinge, brauche es nicht nur einen engagierten Kneipp-Verein – der gründete sich im vergangenen Jahr bereits –, sondern vor allem viele aufgeschlossene Bad Lausicker, die die Kneipp’schen Ideen von naturnaher Lebensweise und Gesundheit als Werte für sich entdeckten und praktizierten.

Prädikat wird im Mai neu vergeben

Wenn es in den kommenden Wochen darum geht, das Heilbad-Prädikat nach einem Jahrzehnt zu erneuern, setzt die Stadt in erster Linie auf das eisenhaltige Thermalwasser, bringt aber schon das in Entwicklung befindliche Kneipp-Profil ins Spiel. Das um zwei Jahre verschobene Jubiläum „200 Jahre Kur“, das Mitte Juni endlich gefeiert werden soll, gerät so zu einem Brückenschlag zwischen Tradition und Zukunft.

Besondere Apfelsorte gepflanzt

Nicht von ungefähr brachte das Team des Kur- und Freizeitbades „Riff“ in Sichtweite des Kneipp-Beckens am Tag des Wassers einen hochstämmigen Kuchen-Apfel in den Boden. Die Pflanzaktion findet alljährlich statt, sorgt in der neuen Erholungszone mit ihren Beeten und Ruhezonen, Kneipp-Anlage und Spielplatz bald für mehr Grün. 2021 wurde hier eine Roteiche gepflanzt. Den Kuchen-Apfel habe man ganz bewusst ausgewählt, sagt Annett Koza, Geschäftsführerin der Kur GmbH: „Der Baum rückt das Thema Kneipp zusätzlich in den Blick, denn da geht es ja auch um gesunde Ernährung.“

Und auch diese Frage einer älteren Bad Lausickerin konnte beim Ortstermin geklärt werden: Ob denn aus dem runden, blau ausgemalten Becken ein Springbrunnen werde? Der Bürgermeister bestätigte das: „Den wollen wir demnächst in Betrieb nehmen – wie das Wasserspiel für Kinder, die Archimedische Schraube, daneben.“

Von Ekkehard Schulreich