Bad Lausick: Kurkonzerte ohne Beschränkungen

Die Musik spielt ab Sonntag wieder bis zum Herbst im Bad Lausicker Kurpark: Die 27. Konzert-Saison unter dem Dach der Freilichtbühne „Schmetterling“ startet am 1. Mai. Die Kurkonzerte sollen, so ist es geplant, wie üblich an den Sonntagnachmittagen bis Mitte September stattfinden. Möglich sind jetzt wieder Veranstaltungen von anderthalb Stunden Dauer. Es bleibt bei freiem Eintritt, denn die Kur GmbH finanziert die Kultur für Kurgäste wie Einheimische aus den Kurtax-Einnahmen.

JugendBrass Leipzig gastiert demnächst im Bad Lausicker Kurpark. Quelle: Lukas Steidl

Auftakt nach Maß mit Stadtmusik Bad Lausick und Chören

Den Auftakt markieren wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie, die zu drastischen Beschränkungen geführt hatte, die Stadtmusik Bad Lausick, der Männerchor Bad Lausick, der Gemischte Chor Neukieritzsch und die Musikschule Muldental, die am Rand des Kurparks eine Außenstelle unterhält. Das Polizeiorchester Sachsen, regelmäßig im Kurpark zu Gast, präsentiert am 8. Mai „Einen Strauß von Blasmusik“. Das Ensemble JugendBrass Leipzig folgt am 15. Mai mit einem Konzert unter dem treffenden Titel „A New Beginning /Ein Neuanfang“. Bereits ein „Sommerkonzert“ gestaltet das Leipziger Symphonieorchester am 22. Mai, Dirigent und Moderator ist Robbert van Steijn, Solistin die Mezzosopranistin Sandra Maxheimer. Alle Konzerte beginnen 15 Uhr.

Sennenhunde-Treffen und Kur-Jubiläum

Das letzte Mai-Wochenende ist – auch bereits eine Tradition – nicht der Musik, sondern den Freunden rassiger Hunde vorbehalten: Am 29. Mai, 9.30 Uhr, findet rund um den „Schmetterling“ die 23. Sächsische Landesgruppenausstellung des Schweizer-Sennenhund-Vereins für Deutschland statt. Dazu sind Interessenten gern gesehen.

Zu den Höhepunkten der Kurpark-Saison zählt neben den sonntäglichen Konzerten das Jubiläum „200 Jahre Kur“, das vom 17. bis 19. Juni mit zahlreichen Veranstaltungen nachgeholt werden soll.

