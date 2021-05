Bad Lausick: Landwirtschaft sieht sich beim Herrenhaus Beucha abserviert

Bad Lausick/Beucha

Lebendige Landwirtschaft mit direkter Vermarktung oder Kunst, Antiquitäten und Kultur – was wird aus dem einstigen Beuchaer Rittergut? Mit dem Verkauf des neuen Herrenhauses an den Leipziger Galeristen Martin Koenitz scheint das entschieden: das Erstgenannte nicht. Die bisherigen Eigentümer des Herrenhauses stellten sich klar gegen ein mehrere Millionen Euro schweres Projekt, das die Leipziger Stadtbau AG und der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher für den Hof in seiner Gesamtheit favorisierten.

Hätte die Stadt Bad Lausick eingreifen können, ja eingreifen müssen, indem sie ein Vorkaufsrecht reklamierte? Kevin Frost, der Geschäftsführer des Agrarunternehmens, sieht das so. Seinem Ärger machte er am Donnerstagabend am Rand der Stadtratssitzung Luft.

Kevin Frost: Gegen die Landwirtschaft vor Ort gestimmt

„Die Stadt hat nicht gegen einen Leipziger Investor gestimmt, sondern gegen einen Landwirtschaftsbetrieb, der in Bad Lausick und Kitzscher tätig ist und der hier jährlich Steuern in sechsstelliger Höhe zahlt“, sagte Frost. Nicht genug, dass man sich als ortsansässiger Betrieb düpiert sehe: „Es wurde auch eine historische Chance für den Gutshof und das Dorf insgesamt vertan.“

Dass die Investoren in der nicht öffentlichen Beratung zum Vorkaufsrecht nicht gehört worden seien, der Galerist aber sehr wohl, nannte er „nicht fair“. Die Vorgehensweise der Stadt ist insgesamt stark zu kritisieren“.

Michael Hultsch: Stadt hat sich durchaus gekümmert

Das Zeugnis, das Frost Verwaltung und Stadtrat ausstellte, bezeichnete Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) als traurig. „Wir haben die Gesetze nicht gemacht.“ Eine Möglichkeit, das Vorkaufsrecht zu nutzen, habe nicht bestanden. Das habe er im Vorfeld ausführlich recherchiert. Zudem hätten die Investoren ihr Vorhaben bereits in Ausschusssitzungen vorgestellt. Der Vorwurf, die Stadt habe sich nicht gekümmert, treffe nicht zu.

Hans-Jürgen Kupfer: Kommune chancenlos

„Ich habe mich ganz vehement für das Projekt eingesetzt, weil ich versuche, das Große und Ganze zu sehen“, sagte Hans-Jürgen Kupfer (AfD). Er habe aber erkennen müssen, dass es „keine Chance für die Stadt“ gab. Matthias Pfaff (Unabhängige Wähler) unterstützte das: „Wenn Rechtsanwälte sagen, es funktioniert nicht – dann sollen wir es trotzdem durchboxen und das finanzielle Risiko tragen?“

Udo Goerke: Keinen bevorzugt

„Gegen das Projekt gibt es gar nichts zu sagen. Nur die Voraussetzungen für das, was Sie von uns wollten, lagen nicht vor“, meinte Udo Goerke (CDU), der Frosts Vortrag als „emotional schwer hinnehmbar“ bezeichnete. Besagte Runde, zu der man die Investoren nicht hinzugezogen hatte, sei eine Arbeitsberatung gewesen mit dem Ziel zu klären, ob man das Vorkaufsrecht nutze oder nicht. Mitnichten habe man die Gegenseite bevorzugt.

Nach dem Urteil von Christoph Lange (Unabhängige Wähler) ist aber durchaus „etwas schiefgelaufen“. Es habe in den Fraktionen unterschiedliche Informationsstände gegeben. Und es seien Dinge vorab nach draußen gedrungen. „Das war nicht professionell.“

Tim Barczynski: Jetzt das Gemeinsame suchen

Wenn ein Weg nicht zum Ziel führt, muss man einen anderen suchen, sagte Tim Barczynski (Linke) an die Adresse der nicht zum Zuge gekommenen Interessenten und des Käufers. „Vielleicht ergibt sich ja eine gesunde Symbiose.“ Dass sich die Kommune in Zeiten, da viel zu investieren, aber nur wenig Geld verfügbar sei, in finanzielle Abenteuer und einen Rechtsstreit begibt, dürfe niemand erwarten.

Den Blick nach vorn zu richten, dafür warb auch der Steinbacher Ortsvorsteher Falk Noack. Zugleich forderte er mehr Transparenz. „Es kann doch nicht sein, dass über ein für Beucha so wichtiges Thema entschieden wird, und die Beuchaer werden dazu nicht gehört.“

Investoren-Gruppe wollte mehrere Millionen Euro investieren

Das neue Herrenhaus Beucha hatten die privaten Eigentümer kürzlich an den Leipziger Kunstsammler und Galeristen veräußert. Die Immobilienfirma Stadtbau und das Landwirtschaftsunternehmen – Letzteres ist Eigentümer eines Teils des historischen Hof-Ensembles – entwickeln bereits seit Längerem ein Konzept eines „landwirtschaftlichen Vorzeigebetriebs“ mit Produktion, Vermarktung und touristischer Ausrichtung.

Bei einem Verkauf einer unter Denkmalschutz stehenden Immobilie hat eine Kommune ein Vorkaufsrecht, jedoch nur unter klar umrissenen Prämissen, etwa wenn das Wohl der Allgemeinheit das rechtfertigt oder wenn der Käufer nicht in der Lage ist, das Baudenkmal zu erhalten.

Von Ekkehard Schulreich