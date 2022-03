Bad Lausick/Beucha

Eine kleine Wohnsiedlung mit acht bis zehn Eigenheimen könnte im Bad Lausicker Ortsteil Beucha entstehen. Die Idee dazu entwickelt die Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher, dem das Areal in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Rittergut gehört. Er will jungen Familien ermöglichen, auf dem Land zu bauen. Der Technische Ausschuss der Stadt Bad Lausick befasste sich in einer ersten Beratung damit. Die Signale: positiv.

Beucha: Viele Anfragen nach Bauland

Wo seit vielen Jahren Rasen grünt, befand sich der Kälberstall der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Das Kitzscheraner Unternehmen mit Sitz in Steinbach, das die Flächen ringsum seit den Neunzigerjahren bewirtschaftet, riss die nicht mehr genutzten Bauten nach der Jahrtausendwende ab.

„Wir denken, dass das ein hervorragender Platz zum Wohnen wäre“, sagt Geschäftsführer Kevin Frost. „Die Anfragen nach Bauland sind gerade in den Dörfern, in denen wir tätig sind, groß. Viele möchten gern auf dem Dorf bleiben. Da müssen wir auch die Bedingungen schaffen dafür“, sagt der 35-Jährige, der selbst in Beucha zu Hause ist.

Die Fläche unmittelbar am Ortskern, vom Gasthof nur mittels viel befahrener Staatsstraße getrennt, bietet sich aus seiner Sicht an für Einfamilienhäuser. „Die Infrastruktur ist da, Wasser, Strom, Telekom – alles liegt an. Der Aufwand für die Erschließung würde sich in Grenzen halten.“

Teile des historischen Gutes einbeziehen und retten

Die Überplanung der Fläche will der Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam mit der Herrichtung jener Gutsgebäude verbinden, deren Eigentümer er ist: der Häuser auf der östlichen Seite von der Einfahrt bis heran an das alte Herrenhaus. Hier könnten attraktive Wohnungen entstehen.

Musik in weiterer Zukunft wäre eine Einbeziehung des alten Herrenhauses. Das war im Frühjahr 2021 von Künstlern um den Leipziger Galeristen Martin Koenitz symbolisch besetzt worden, um es vor dem endgültigen Verfall zu bewahren und die Behörden zu drängen, endlich die Eigentumsfrage zu klären und die Sicherung der Substanz in die Wege zu leiten.

Mit Koenitz, der inzwischen das zentrale neue Herrenhaus für seinen Kunsthandel und als Wohnsitz herrichten will, wurde darüber schon einmal gesprochen, sagt Frost. „Das alte Herrenhaus könnte Räume für unsere Dorfgemeinschaft aufnehmen, denn wir haben in Beucha nichts. Und auch ein kleiner Hofladen wäre vorstellbar.“

Bad Lausick: Denkmalschutz beachten

Um Eigenheime errichten zu können, „wäre ein kompletter Bebauungsplan nötig. Im aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt ist an dieser Stelle keine Bebauung vorgesehen“, sagte der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) im der Sitzung des Technischen Ausschusses. Das Gremium brachte den Überlegungen durchaus Sympathie entgegen.

Allerdings würden die Denkmalbehörden ein erhebliches Wort mitreden wollen, warf Gerd Heinze (Linke) ein. Die Denkmalschützer betrachten nicht nur das Gutsensemble als schützenswert, sondern planen wohl, den Schutzstatus darüber hinaus bis zu den Resten einer östlich gelegenen Allee auszudehnen. Ein Ansinnen, das in der Kommune nicht gut ankommt. „Das wird die spannende Gretchenfrage sein“, meinte Hultsch. Allerdings: „Wir müssen entscheiden: Wollen wir das überhaupt – oder nicht? Das Risiko liegt beim Antragsteller.“

„Wir sollten ihm die Chance geben, das Vorhaben voranzutreiben“, sagte Tim Barczynski (Linke). Das sah der Ausschuss insgesamt nicht anders, griff aber den Hinweis aus dem Bauamt auf, der Investor möge – da der Ausbau der Staatsstraße samt Fußweg nicht abzusehen ist – auf eigenem Grund für einen sicheren Weg bis zur nahen Bushaltestelle sorgen.

Ortschaftsrat: Aufwertung für Beucha

Beucha habe Bauplätze dringend nötig, um junge Familien zu halten oder „für unseren schönen, ländlichen Raum zu gewinnen“, formuliert der Ortschaftsrat Steinbach seine Sicht. In Beucha eigne sich dazu im Grunde nur diese ins Auge gefasste Fläche, meint Ortsvorsteher Falk Noack. „Eine wohnwirtschaftliche Bebauung würde das Ortsbild nicht beeinträchtigen, sondern aufwerten.“

Dass er hinsichtlich des Denkmalschutzes sensibles Terrain betritt, sei ihm bewusst, sagt Kevin Frost. Ihm liege ebenso an der Bewahrung der historischen Substanz – samt Brückenschlag in die dörfliche Zukunft. Die Siedlungsidee werde nicht nur vom Ortschaftsrat, sondern auch vom Festverein Beucha mitgetragen: „Dem ist genauso daran gelegen, dass es mit unserem Dorf vorwärtsgeht.“

Das Unternehmen gehe jetzt konkret ans Planen, reiche mit dem Rückenwind aus dem Rathaus alle erforderlichen Unterlagen ein und sei zuversichtlich: „Wenn wir es nicht probieren, werden wir nicht wissen, was und wie es geht.“

Der Bad Lausicker Stadtrat befasst sich am 24. März mit dem Projekt. Die Sitzung beginnt 19 Uhr in der Aula der Oberschule.

Von Ekkehard Schulreich