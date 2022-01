Bad Lausick: Muldentaler Pfadfinder räumen Laub und Müll weg

Bad Lausick

Die Pfadfinder packen es an: Die Betreuung und Anleitung der des Nachwuchses wird bei der Muldentaler Gruppe der Christlichen Pfadfinder der Adventjugend (CPA) auch in Pandemie-Zeiten geleistet. Obwohl sich die 2014 gegründete Gemeinschaft wie viele andere freien Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den letzten zwei Jahren einschränken musste, war sie oft draußen unterwegs.

Ausflüge und praktische Hilfe mit einem Einsatz

Unter anderem tummelten sich die Mitglieder um ihren Standort in Buchheim, bei einem Ausflug nach Wermsdorf, beim Herbstlager in Brandenburg und bei einem Geländespiel im Wald. Als zu Jahresbeginn weder rodeln noch ein „Riff“-Besuch möglich waren, wurde entschieden, das Motto von Lord Robert Baden-Powell, dem Gründer der Pfadfinderbewegung, umzusetzen: „Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.”

Zu denen, die die Pfadfinder unterstützt haben, zählt auch Bürgermeister Michael Hultsch. Quelle: privat

„Eine Rückfrage beim Bad Lausicker Bürgermeister ergab sehr schnell, wo ganz praktische Hilfe willkommen sein würde. Und so waren an die 15 Pfadfinder und ihre Teamer am Sonntagvormittag beim Säubern des Friedhofsweges anzutreffen“, sagt Susanne Weidner, die die Gruppe leitet. Nach anderthalb Stunden waren 16 Müllsäcke voller Laub und ein Sack voller Müll das Ergebnis ihrer Arbeit. Fazit: „Trotz der frischen Temperaturen hat es allen sehr viel Spaß gemacht.“

Pfadfinder-Gruppe ist offen für neue Mitstreiter

Die Pfadfindergruppe der CPA Muldental trifft sich einmal monatlich, meistens in Bad Lausick. Heranwachsende von sieben bis 14 Jahren können zum Schnuppern gern vorbeikommen. Kontakt über Susanne Weidner (Telefon 034345/60 49 42).

