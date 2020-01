Bad Lausick: Nachbar will Bäume fällen, Anwohner protestieren

Bad Lausick/Buchheim

Nicht um das „Geheime Leben der Bäume“, wie der Titel eines aktuellen Bestsellers heißt, ging es am Donnerstagabend im Bad Lausicker Stadtrat: Es ging um das Überleben von Bäumen und städtischem Grün überhaupt.

Hatte Helge Heinig, ein gern streitbarer Mann mit grünem Daumen und Ex-Stadtrat, in der Einwohnerfragestunde darauf gedrängt, die Kommune möge doch bei Bauvorhaben konsequenter auf Ausgleichspflanzungen achten, brachte Christian Hagmaier ( AfD) die geplante Fällung mehrerer großer Weiden in Buchheim auf das Tapet.

Heinig : Gleichwertiger Ersatz muss her

Einige ihrer namensgebenden Linden ist die Lindenstraße im Bad Lausicker Kurviertel abhanden gekommen. Der Grund: die Erneuerung von Wasserleitungen und Abwasserkanälen samt Neugestaltung der Fahrbahn. Fällungen gab es deshalb auch in der Auenstraße. „Wann und wo werden wie viele Bäume neu gepflanzt?“, wollte Helge Heinig wissen. Ersatz müsse in der Nähe, nicht irgendwo erfolgen. Zudem dürften es nicht solche mickrigen Bäume sein wie zuletzt in der Heinrich-Heine-Straße.

Anwohner wollen diese Bäume in Buchheim erhalten, der Nachbar will sie fällen. Quelle: privat

Zudem sollte die Stadt strikt darauf achten, dass bei allen neuen Baugebieten Neupflanzungen in großer Zahl vorgesehen würden. Dass für das wegen des AWO-Wohnstätten-Neubaus beseitigten Grüns außerhalb der Stadt Ersatz erfolge, weil es laut Bürgermeister in der Nachbarschaft an Platz mangele, halte er für eine Fehlentscheidung. Da Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) in der Runde durch Bernd Neitsch (Unabhängige Wähler) vertreten wurde, sagte Heinig an die Adresse der Verwaltung: „Da hätte ich gern zur nächsten Sitzung in vier Wochen klare Antworten.“

Baumgart : Fällung wäre Frevel

Mehrere Weiden, die sich unmittelbar am alten Buchheimer Mühlgraben zwischen zwei privaten Grundstücken auf städtischem Areal befinden, will der eine Anrainer fällen lassen. Für Familie Baumgart, die anderen Nachbarn, wäre das „ein Frevel“, sagte Almuth Baumgart der LVZ. Die hohen Bäume seien ein Refugium für viele Vögel, prägten das Bild und gefährdeten aufgrund ihrer abseitigen Lage keinen, selbst wenn Sturm einmal einige Äste herunterreiße.

Der Ortschaftsrat sperrte sich zuerst gegen die Fällungen, sieht die Sache nach dem Urteil eines Gutachters aber inzwischen anders. Der habe Pilzbefall festgestellt, meinte Ortsvorsteher Frank Czichos: „Man weiß ja nicht, wie die Bäume drin aussehen. Wir sind keine Profis und müssen dem Fachmann vertrauten.“

Die Bäume in Buchheim seien innen von Pilzen befallen und sollen deshalb gefällt werden, so der Grundstückseigentümer. . Quelle: privat

Hagmaier: Gutachter ist zugleich Fäller

Dem widersprach Christian Hagmaier vehement: „Der Sachverständige ist der, der danach gleich den Auftrag kriegt zum Fällen.“ Das werde häufiger praktiziert und sei nicht akzeptabel. Als Vorsitzender der Buchheimer Initiative für Natur- und Landschaftsschutz formulierte er in einem Brief mehrere Fragen an die Stadt und bat darum, die Fällung zumindest zurückzustellen. Zudem vermisste er, dass der Technische Ausschuss angehört wurde.

Heinze : Weiden, Birken, Pappeln leider ohne Schutz

Das, sagte Gerd Heinze (Linke) bedauernd, sei aufgrund geänderter Landesgesetze nicht mehr nötig: Für die Beseitigung von Weiden, Birken, Pappeln brauche es keine Genehmigung mehr. Eine Situation, die offensichtlich vielen Stadträten so nicht behagte. An Bernd Neitsch war es deshalb, festzustellen: „Wir sollten diese Verfahrensweise noch einmal grundsätzlich im Technischen Ausschuss besprechen.“

Von Ekkehard Schulreich