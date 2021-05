Bad Lausick: „Riff“ hofft auf Start ab 14. Juni

Bad Lausick

Fitnessstudios sind offen, das Kur- und Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick und andere Thermen in Sachsen zu. Ab 14. Juni dürfen Hotels und Pensionen wieder Gäste empfangen. Sorgt die an diesem Tag in Kraft tretende neue Corona-Schutzverordnung dafür, dass auch Kurbäder und Saunen wieder arbeiten dürfen? Der Sächsische Heilbäderverband hat erhebliche Zweifel. Verbandspräsident Professor Dr. Karl-Ludwig Resch fürchtet, die neuen Regelungen kämen „einem generellen Öffnungsverbot“ gleich – mit massiven Konsequenzen für die 15 Kurorte im Freistaat. Das sächsische Sozialministerium weist das zurück.

Karl-Ludwig Resch: Den Fitness-Studios gleichstellen

Die Lüftungssysteme in Thermen und Saunen sein erheblich effektiver als die von Fitnessstudios oder ähnlichen Einrichtungen, so Resch. Das ermögliche eine deutlich schnellere Beseitigung von Aerosolen und verringere das Ansteckungsrisiko. In Verbindung mit Schnelltests, die obligatorisch bleiben sollten, ließe sich das Risiko weiter drastisch senken. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum diese Maßnahmen nicht als qualifizierend angesehen werden. Wer für den Arbeitsplatz, an dem Menschen sich jede Woche in der Regel 40 Stunden aufhalten, verbindliche Schnelltests nicht für erforderlich hält, macht sich unglaubwürdig, wenn er einem Aufenthalt von wenigen Stunden bei wesentlich höherem Infektionsschutz eine Absage erteilt“, kritisiert Resch. Der Heilbäderverband fordere „mindestens eine Gleichstellung mit den Regularien für Fitnessstudios und somit eine Änderung des Entwurfstextes“.

Henry Heibutzki: Prinzip Hoffnung

„Etwas Verbindliches gibt es nicht, nur Gerüchte und Hoffnungen“, sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH Bad Lausick. Im „Riff“ gehe man davon aus, ab 14. Juni Gäste begrüßen zu dürfen. „Alles andere wäre nicht nachvollziehbar. Die Zahlen sind stark rückläufig.“ Nicht nur, dass die Besucher wieder ins Bad, in die Saunen, den Wellnessbereich wollten: „Um die wirtschaftlichen Einbußen nicht immer größer werden zu lassen, brauchen wir jede Woche.“ Das Kur- und Freizeitbad ist seit November geschlossen. Für November und Dezember erhielt der Betreiber Corona-Hilfen. Seit Jahresbeginn ist das Kurzarbeiter-Geld für die Belegschaft die einzige Unterstützung. Dabei liefen Monat für Monat rund 150 000 Euro Verlust auf, so Heibutzki: „Wir haben bei der Kommune nicht nach Unterstützung nachgesucht, können das momentan selbst stemmen. Aber wir brauchen unsere Reserven auf, die wir für eine Generalsanierung unseres Bades zurückgelegt haben. Das ist bitter.“

Sozialministerium: Saunen und Bäder sind dabei

„Die Eckpunkte der Corona Schutz-Verordnung, die ab dem 14. Juni 2021 gelten soll, sehen unter anderem eine Öffnungsperspektive für Saunen und Innenbäder vor“, sagt Sören Granzow, Referent im sächsischen Sozialministerium, auf LVZ-Nachfrage. „Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Aussagen möglich, da die Details noch nicht feststehen.“ Aber Befürchtungen, wie sie der Heilbäderverband hege, träfen nicht zu.

Sachsens Kurorte stehen unter Druck

„Unsere Kurorte sehen sich unlösbaren finanziellen Herausforderungen ausgesetzt, da trotz der Schließungen fortlaufende Kosten entstehen. Diese sind beispielsweise Aufwendungen für die Infrastruktur gemäß Kurorte-Gesetz sowie für die Pflege der natürlichen Heilmittel als Grundlage des staatlichen Prädikates“, sagt Karl-Ludwig Resch. „Da diese Einnahmeverluste nicht im Sächsischen Schutzschirm für Kommunen inbegriffen sind, ist die Notwendigkeit einer möglichst sofortigen Öffnung der Kurbäder, Thermen und Saunen unabdingbar.“

Wenn das „Riff“ erst einmal noch geschlossen bleibt, das Schul-Schwimmen wird ab 9. Juni wieder möglich. Die Außen-Gastronomie des Restaurants startet bereits am 5. Juni.

Von Ekkehard Schulreich