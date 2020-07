Bad Lausick: Selbsthilfe-Werkstatt eröffnet an Alter Rollschuhbahn

Bad Lausick

Stolz präsentieren die Mädchen und Jungen des Pestalozzi-Kinderhauses Borna auf der „Rolle“ in Bad Lausick ihre großformatigen Bildtafeln, die in den Corona-Wochen entstanden: Die Freiluft-Galerie bildete den farbenfrohen Rahmen für die Eröffnung der neuen Selbsthilfe-Werkstatt auf dem Areal an der Glastener Straße, das der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig zusammen mit vielen Heranwachsenden und Unterstützern Stück für Stück zu einem Ort für Freizeit und Begegnung ausbaut. Gefördert wurde die jüngste Investition durch den Sächsischen Mitmach-Fonds.

Mädchen und Jungen des Pestalozzi-Kinderhauses zeigen Kunst. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Holz, Metall , Textilien kreativ sein

„Unsere Idee ist ein Mitmach-Mittwoch, zu dem künftig jeder kommen kann“, sagte Sebastian Jung, der die „Rolle“ betreut. Zwischen 13.30 und 16 Uhr steht an diesem Tag die neue Werkstatt – unmittelbar neben der für die Fahrrad-Bastler, die es bereits mehrere Jahre gibt – Gruppen und einzelnen Interessenten zur Verfügung. Aus Holz, Metall, Stoffen, Farbe kann gefertigt werden, was für Projekte, aber auch für die weitere Ausgestaltung der alten Rollschuhbahn gebraucht wird. Eingerichtet wurde der mit Werkzeugen ausgestattete Raum in den ehemaligen Duschen der in den 80er-Jahren erfolgreichen Bad Lausicker Rollsportler.

Handwerkliches fördern, Erfahrungen weitergeben

Die Werkstatt sei ein guter Ort für die Heranwachsenden, um sich handwerklich auszuprobieren, aber auch für Ältere, die dieses Wissen weitergeben wollten, sagte Claudia Zeitler, die seitens des sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung den Mitmach-Fonds begleitet: „Der Fonds stellt für solche Projekte gern unkompliziert Geld zur Verfügung. Es geht eher um kleine Summen, um möglichst viele Initiativen zu unterstützen.“ Gerade in der Kohle-Ausstiegs-Region sei eine solche Unterstützung nötig, ergänzte Dana Marschner, die Fonds-Projektleiterin: „Die Frage ist doch, wie gewinnt man die Menschen, mitzumachen, um ihr Lebensumfeld aufzuwerten und so dafür zu sorgen, dass die Leute hier bleiben.“ Da sei die „Rolle“ ein markantes Beispiel.

Angebote für verschiedene Altersgruppen

„Ich freue mich, dass sich das Gelände so gut entwickelt“, meinte der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Die Kommune gab das Grundstück 2014 dem Kinder- und Jugendring in Erbpacht. „Hier ist für viele Altersklassen etwas dabei“, so Hultsch. Die Angebote erreichten viele aus dem gesamten Landkreis. Um die Situation an der Glastener Straße zu entschärfen, richtete die Stadt neben der „Rolle“ einen kleinen Parkplatz her; hier lagerten über Jahrzehnte abgekippte Bitumen-Reste.

Mit der Entwicklung des Geländes – Erkennungszeichen ist eine große Rollschuh-Plastik – ist auch Andreas Rauhut zufrieden, der die Bad Lausicker Geschäftsstelle des Vereins leitet. Was mit dem Bau einer Dirt-Bike-Strecke begann, habe längst Kreise gezogen. Die „Rolle“ sei als Ort des Austauschs und von Veranstaltungen – aktuell etwa Sommerkino – etabliert. In der Radwerkstatt seien inzwischen mehr als 400 Räder flott gemacht worden. Der Ausbau werde Stück für Stück fortgesetzt – dank der Ideen und des Einsatzes vieler Heranwachsender, aber auch mit Hilfe diverser Förderungen wie durch den Mitmach-Fonds. Sebastian Jung: „Das gab noch mal 'nen richtigen Schub.“

