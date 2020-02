Bad Lausick: Stadtbus „Lausi“ steht im Halteverbot

Bad Lausick

Nichts gegen den neuen Bad Lausicker Stadtbus, der seit Mitte Dezember seine Runden durch die Kurstadt dreht. Aber dass für „Lausi“ die Haltestelle an der Oberschule im absoluten Halteverbot eingerichtet wurde, findet André Trautner kontraproduktiv. Besser wäre es, sie um wenige Meter in die Mühlstraße zu verlegen. Der Unternehmer und Ex-Stadtrat sorgte dafür, dass das Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrates zur Sprache kam. Zudem vermisste er die Anbindung der Wohnsiedlung am Beuchaer Oberweg - die im Rahmen der Bus-Debatte immer im Gespräch war –, zumindest mit ausgewählten Fahrten: „Das wäre vor allem für Ältere wichtig. Es gibt keinen Fuß- und keinen Radweg zur Stadt.“

Auf zur Endstelle Frohburger Straße. Nicht nur die Oberschule hofft, dass die Haltestelle um ein paar Meter verlegt wird, um das Unfallrisiko zu minimieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Oberschule : Großes Gefahrenpotenzial

Der Kritik schließt sich die Oberschule an. Den Stadtbus am Beginn der Frohburger Straße stoppen und oft einige Minuten bis zum Beginn der nächsten Tour stehen zu lassen, hält Schulleiterin Steffi Meier-Köhn für sehr gefährlich. Das sorge für Staus und gefährliche Situationen vor allem in der Zeit, in der viele Schüler zur Schule kommen oder gebracht werden beziehungsweise sich auf den Heimweg machen. „Vor allem morgens staut es sich zurück auf die B 176“, sagt sie. Und mittendrin seien die vielen Schüler, die am Schultor die Frohburger Straße queren müssten. Vor zwei Jahren hatte ein Kontrolle von Polizei und Ordnungsamt belegt, dass zahlreiche Eltern das Halteverbot ignorierten und dass die Verkehrssituation morgens zu Schulbeginn mitunter chaotisch war. Diese Offensive, so die Schulleiterin, habe etwas gebracht. Doch jetzt geht es wieder drunter und drüber.

Der Schulförderverein hatte im Frühjahr 2018 für Rücksicht und das Einhalten der Regeln gefordert. Die Stadtbus-Haltestelle befindet sich nun genau hier, auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Quelle: Thomas Kube

Landratsamt: Veränderung nicht von heute auf morgen

Eine Veränderung herbeizuführen, „sollte kein großes Problem sein“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Bernd Neitsch (Unabhängige Wähler). Das Anliegen habe der Landkreis an die Arbeitsgruppe Infrastruktur weiter gereicht. Man werde die Sache überdenken, heißt es aus dem Landratsamt: Sobald ein neuer Haltestellen-Standort feststehe und genehmigt sei, werde die Korrektur erfolgen. In wenigen Tagen oder bis zum Ende der Winterferien sei das aber unwahrscheinlich, weil bürokratisch aufwendig. Eine Änderung der Haltestelle bedeute eine Änderung des Fahrplans – und der müsse durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erneut genehmigt werden.

Busunternehmen: Genehmigung gilt, Korrekturen möglich

„Die Einrichtung der Haltestellen erfolgte einvernehmlich zwischen Aufgabenträger, Stadt, Polizei und uns als Verkehrsunternehmen. Alle Haltestellen sind ordnungsgemäß angeordnet und werden durch uns entsprechend der erteilten Linien-Genehmigung bedient“, sagt Andreas Kultscher, Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH. Das schließe keinesfalls aus, nach den Erfahrungen der ersten Wochen den einen oder anderen Standort zu überdenken und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Grundsätzlich sei die Einrichtung zusätzlicher Haltestellen, wie sie für „Lausi“ erfolgte, „ein wichtiges Instrument, um das Stadtgebiet möglichst optimal mit dem ÖPNV zu erschließen und Fahrgästen einen kurzen Weg zum Bus zu ermöglichen“.

Dass bei der Standort-Wahl für die eine oder andere Haltestelle Kompromisse gefunden werden mussten, verstehe sich von selbst. Das treffe möglicherweise auch für den Stopp Fabianstraße zu, der im Kreuzungsbereich liege und den Trautner ebenfalls kritisch hinterfragte.

Anbindung von Köllsdorf ist offen

Zur Anbindung des Beuchaer Oberwegs und der Ortslage Köllsdorf sei man mit der Stadt Bad Lausick im Gespräch, so Kultscher. „Hier bestehen verschiedene Schwierigkeiten wie das Fehlen einer Wendemöglichkeit für Busse und eine relativ weite Anfahrt, die in den zur Verfügung stehenden Zeitfenstern des Fahrplans nicht ohne Weiteres realisiert werden kann. Auch muss das Fahrgast-Potenzial im Beuchaer Oberweg als relativ gering eingeschätzt werden.“

