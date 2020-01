Bad Lausick: Stromer können an zwei Stellen tanken

Bad Lausick

Wer einen Stromer fährt, der findet jetzt in Bad Lausick zwei Möglichkeiten, neu Energie zu tanken: Auf dem Parkplatz des Kur- und Freizeitbades „Riff“ nahm der Energieversorger enviaM kurz vor dem Weihnachtsfest eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Nur wenige hundert Meter entfernt hält das Unternehmen Elektro-Lehmann auf seinem Betriebsgelände an der Ballendorfer Straße (Bundesstraße 176) eine öffentliche Doppel-Ladesäule bereit.

Während Sauna-Besuch das Auto betanken

„In Abständen gibt es Nachfragen von den Gästen des ,Riffs' und des ,Riff-Resorts', die mit Elektrofahrzeugen anreisen und nach einer Lademöglichkeit suchen“, sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH. Gemeinsam mit dem Energieversorger habe man sich deshalb verständigt, diesem Wunsch zu entsprechen und damit den Service für Kurstadt-Besucher zu verbessern. Das kommunale Unternehmen stellte den Platz dafür bereit; der Versorger kümmerte sich um die Installation.

Doppelsäulen sind frei nutzbar

„Die Ladestation zählt zum innogy-Roaming-Netzwerk. Zu ihm gehören bundesweit über 2500 Ladesäulen“, sagt Axel Lochmann von der Kommunalbetreuung der EnviaM. Im nächsten Jahr wolle man die Verfügbarkeit auf Anbieter aus dem Hubject-Verbund erweitern. „Der Preis für den Ladevorgang hängt von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Kartenanbieter ab.“ Die Authentifizierung erfolge per RFID-Karte des jeweiligen Anbieters. Lochmann: „Ad-hoc-Laden ohne Vertragsbindung ist per Scan eines aufgebrachten Barcodes möglich. Die Bezahlung erfolgt in diesem Fall mit einem Pay-Pal-Konto oder einer Kreditkarte.“

Elektro-Lehmann: Nutzung eher verhalten

Das neue Angebot betrachtet man an der nahen Ballendorfer Straße nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als einen kleinen Baustein, der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. „Es werden dafür öffentliche Strom-Tankstellen gebraucht, auch wenn die Nutzung unserer Doppelsäule zurzeit noch verhalten ist“, sagt Unternehmerin Sandy Lehmann. Offenbar gebe es in der Region noch zu wenige Fahrzeuge mit E-Antrieb, und oft installierten die Fahrer Stromboxen im Carport oder der Garage. "Wir haben die Säulen Anfang 2018 errichtet, weil wir als Elektroinstallationsbetrieb den technischen Fortschritt in der Praxis umsetzen wollen", sagt Lehmann. Der Firmen-Fuhrpark rolle bisher nicht mit Strom: „Die Anschaffungskosten sind momentan noch zu hoch. Aber wir haben die Sache im Blick.“

Von Ekkehard Schulreich