Bad Lausick

Am Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Lausick ein. Sie stahlen Schmuck in unbekanntem Wert.

Die Täter brachen die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in der Zeit zwischen 16.05 Uhr und 18.15 Uhr am Mittwoch in das Haus. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Von LVZ/nag