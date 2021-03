Bad Lausick: Vier Betriebe, eine Krise – Unternehmen fordern Perspektive

Bad Lausick

Der Bad Lausicker Wirtschaft eine Stimme geben. Aktivitäten koordinieren, um Heranwachsende aufzuschließen für eine Ausbildung vor Ort. Sich austauschen zu Themen, die den Mittelstand betreffen: Das machte den Unternehmer-Stammtisch über das erste Jahrzehnt seit seiner Gründung aus. Debattiert wurde im Vorfeld von Stadtrats- und Bürgermeister-Wahlen, über den Sporthallen-Bau und die Stadtbus-Linie. Seit dem Frühjahr 2020 aber ist alles anders: Die Corona-Pandemie setzt die Wirtschaft unter Druck. Der Stammtisch als Format der Begegnung ist (vorerst) tabu. Miteinander im Gespräch zu sein und ein Stück zusammen zu rücken, wird in der Pandemie allerdings noch wichtiger.

„Austausch ist extrem wichtig. Nur das bringt unsere Stadt voran“, sagt André Schreck. Der Geschäftsführer des Gebäudereinigers Reuter & Schreck ist in die Runde, die üblicherweise einmal im Quartal zusammen tritt, seit neun Jahren eingebunden – beinahe von Beginn an. Über Jahre war Ausbildung ein großes Thema; ein Flyer der Bad Lausicker Unternehmen entstand. Ein gemeinsamen Tag für Azubis wurde entwickelt. Wenn auch Corona seit zwölf Monaten die Szenerie beherrsche, Berufsmessen ausfielen: „Um die Ausbildung unserer künftigen Mitarbeiter müssen wir allesamt trotzdem Verantwortung übernehmen.“

Winzer Natursteine: Wir konnten im Lockdown weiterarbeiten

Einen klaren Fahrplan aus der Krise, das erwarteten Michaela Winzer und Andreas Bartsch, die die Winzer Natursteine GmbH Bad Lausick leiten, von der Politik. Das heißt: Derzeit erkennen sie ihn nicht mit der erforderlichen Konsequenz. „Obwohl der zweiten Lockdown anhält, blicken wir zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr. Wir haben einen guten Auftragsbestand und hoffen weiterhin, dass sich hier und da noch ein Hausbesitzer findet, der das gesparte Urlaubsgeld lieber in eine neue Terrasse, ein neues Bad oder eine neue Küchenarbeitsplatte investiert.“ Das Unternehmen, das unter anderem Treppenstufen und Fensterbänke fertig, Innenraum- und Außengestaltungen in Naturstein übernimmt, zählt 20 Mitarbeiter.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die standen – unmittelbar vor der Pandemie – schon in den Startlöchern, produzierten bereits Naturstein-Verkleidungen für Fassaden-Objekte in Leipzig und Berlin, die ab dem Frühjahr montiert werden sollten. Von einem neuartiger Virus war in den Nachrichten zunehmend die Rede, doch dass das die Wirtschaft in Deutschland und Europa derart hart treffen würde, sei nicht absehbar gewesen, sagt Michaela Winzer: „Anfang 2020 bezogen wir unser Rohmaterial in größeren Mengen aus Italien. Dort kam es aufgrund der raschen Ausbreitung des Virus' und hohen Todesfällen zu einer kompletten Grenzschließung.“ Das Unternehmen in Bad Lausick erhielt kein Rohmaterial, sodass nicht weiter produziert werden konnte. Die gravierende Folge: drei Monate in Kurzarbeit. „Nachdem der Warenverkehr im Sommer wieder anlief, konnten wir mit erheblicher Verzögerung weiter produzieren und unsere Baustellen beliefern. Sogar im zweiten Lockdown, der sich im November anschloss, konnten wir weiter arbeiten. Andere Branchen haben nicht das Glück.“ Durch Konzentration auf das Kerngeschäft und Mobilisierung aller Kräfte habe man die Verluste vom Frühjahr aufholen können.

Elektro Lehmann Bad Lausick: Sebastian Moritz schweißt am Gehäuse eines Notstromagreggates. Quelle: Jens Paul Taubert

Elektro Lehmann: Geschlossene Kindergärten waren ein Problem

Elektroinstallationen, Montagen von Notstrom-Aggregaten, Schaltanlagenbau: Mit 185 Mitarbeitern zählt das Unternehmen Elektro Lehmann zu den großen Arbeitgebern in Bad Lausick. „In Anbetracht der außergewöhnlichen Situation und im Vergleich zu Unternehmen, die monatelang geschlossen sein mussten, können wir uns nicht beklagen. Es gelang uns 2020, Verluste in bestimmten Bereichen mit anderen Aufträgen etwas abzufangen“, blickt Sandy Lehmann auf das erste Corona-Jahr zurück. Der wirtschaftliche Einbruch werde aber, wenn auch mit mehreren Jahren Verzug, auf die Baugewerke durchschlagen, etwa wenn die öffentlichen Auftraggeber weniger investierten. „Die Unternehmen brauchen schnelle und zielgenaue Hilfe.“

Lesen Sie auch:

Schon jetzt sei die Lage schwieriger: Über Monate geschlossene Kindereinrichtungen und Schulen brächten Eltern in der als nicht systemrelevant geltenden Branche in Not. Immer neue Hygiene-Verordnungen, Baustellen mit Arbeitsunterbrechungen und Quarantänen Einzelner forderten Flexibilität. „Gut durch diese Zeit zu kommen, war nur dank der Mithilfe der Mitarbeiter möglich. Zwischen den weit auseinander gehenden Meinungen zum Thema Corona ein Maß zu finden, ohne zu übertreiben und trotzdem den Schutz aller sicher zu stellen“, sei nicht immer leicht. „Ich wünsche mir, dass alle Unternehmen wieder ihre ureigensten Aufgaben erfüllen, alle ihren Beruf ausüben können und dass es rasch eine Rückkehr zu einem Alltag ohne Einschränkungen geben wird“, sagt sie, um anzufügen: Für 2021 glaube sie das noch nicht.

Höchste Zeit, sagt die 45-Jährige, die seit 2012 das von ihrem Vater Gerd gegründete Unternehmen führt, sei es zudem für „eine klare Linie in der Bildung, einheitliche Regeln zum Online-Unterricht, zu Aufgabenstellung und Benotung“. Überlegungen, den Heranwachsenden die Wiederholung eines gesamten Schuljahres freizustellen, seien weder für die Schüler noch für die Wirtschaft eine Option. Das würde den Fachkräftemangel verstärken.

Freizeitbad „Riff“: Annett Koza hofft sehr, bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Quelle: Jens Paul Taubert

Freizeitbad „Riff“: Monatlich 200 000 Euro Verlust

Geschlossen hat das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ seit seiner Eröffnung 1995 üblicherweise nur während der jährlichen Revisionswoche und am 24. Dezember. Das Jubiläumsjahr 2020 wurde ein schwarzes, denn nur an 76 Tagen waren ein uneingeschränkter Bade- und Wellness-Betrieb möglich. Seit dem 2. November 2020 ist das „Riff“ komplett geschlossen. Die Hoffnung, unter Wahrung komplexer Auflagen wieder öffnen zu dürfen, erfüllten sich nicht. Die Perspektive: ungeklärt.

An 141 Tagen ging im vergangenen Jahr gar nichts, an 149 Tagen „durften wir mit strengen Hygienekonzept und mit ,angezogener Handbremse' öffnen“, sagt Annett Koza, Geschäftsführerin des Betreibers Kur GmbH. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Bad Lausick. Erwirtschaftete das Bad bisher nicht nur die Kosten für seinen Betrieb, sondern bis zu 150 000 Euro Überschuss im Jahr, ist die Situation nun eine ganz andere. Die Verluste, die in der Zwangsschließung auflaufen – Monat für Monat rund 200 000 Euro – gehen zu Lasten der Kommune.

„Im ersten Lockdown wurde die Zwangsschließung nicht ausgeglichen. Im zweiten erhielten wir nur für November und Dezember 2020 Unterstützung“, sagt Koza, die ein Team von 60 Festangestellten und normalerweise bis 20 Pauschalkräften leitet. Kurzarbeit sei ein Rettungsanker für die Arbeitsplätze. Aber auch 2021 brauche man dringend staatliche Hilfen. Dass diverse Gutachten das Corona-Risiko in Thermen und Saunen aufgrund ausgefeilter Hygienekonzepte als gering einstuften, beeindrucke die Politik nicht. Die European Waterpark Association (EWA), Interessenvertretung europäischer Thermen, Wasserparks und Freizeitbäder, dringe mit ihrer Forderung nach Öffnung nicht durch. „Unsere Gäste warten wie wir sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht. Damit wir keinen Jahrgang haben, der nicht schwimmen kann, muss das Schwimmenlernen aufgeholt werden. Unser ,Riff' wird mehr denn je gebraucht!“

Gebäudereinigung Reuter & Schreck: René Pötzsch verlädt Putz-Utensilien und startet dann zu Kunden. Quelle: Jens Paul Taubert

Gebäudereiniger: Mit Sinn und Verstand Wirtschaft hochfahren

Mitte 2018 bezog die Reuter & Schreck Gebäudereinigung GmbH & Co. KG den neuen Firmensitz in Bad Lausick, großzügig eingerichtet in einem einstigen Supermarkt in Reichersdorf. Von hier aus starten die Teams – summa summarum 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –, um Schulen, Büros, Firmen zu reinigen, Hausmeister- und Wirtschaftsdienste zu leisten. Mit nicht allzu schmerzhaften Blessuren sei man aus dem ersten Corona-Jahr herausgekommen, sagt Geschäftsführer André Schreck: „Die Entscheidungen waren richtig und zeigen, dass ich mich auf meine Mitarbeiter sowohl im Verwaltungsbereich als auch draußen beim Kunden verlassen kann. In diesen Zeiten profitiert man, wenn man seine Kunden nicht als Nummer sondern wertschätzend wahrnimmt.“

Das Kurzarbeitergeld habe sich als wirksames Mittel erwiesen. „Das gab Sicherheit, als 60 Prozent unserer Kunden schlossen beziehungsweise keine Reinigung nötig war“, sagt der 50-Jährige. Zu lamentieren liege ihm nicht; man müsse sich auf die neue Situation einstellen und an Lösungen arbeiten und dann einfach mal machen. In der Gebäudereiniger-Branche richte man sich permanent neu aus. „Als die Schulen im Frühjahr 2020 zumachten, haben wir die in den Sommerferien geplanten Grundreinigungen vorgezogen. Das schaffte Kapazität, um im Sommer mehr Bau-Reinigungen durchzuführen.“

Für 2021 erwartet André Schreck „wirtschaftlich ein ähnliches Jahr mit Höhen und Tiefen“. Die Übertragungswege des Virus' sollten hinlänglich bekannt sein, „so dass mit Sinn und Verstand die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Vor allem aber erwarte ich eine Überarbeitung des Bildungssystems. Egal wie der Lernstoff vermittelt wird, wir sollten auf Qualität achten und darauf, welches Wissen wir in Zukunft brauchen.“ Für die eigene Branche wünscht er sich vor allem das: mehr Akzeptanz und Wertschätzung.

Von Ekkehard Schulreich