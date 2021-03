Bad Lausick

Die größere Hälfte nicht allein seines Arbeits-Lebens hat René Wünscher im Bad Lausicker „Riff“ verbracht: Jetzt übernimmt der 40-Jährige die Regie im Kur- und Freizeitbad „Riff“, wo er 1997 seine Ausbildung begann. Er folgt auf Annett Koza, inzwischen Geschäftsführerin der Kur GmbH, die den Wellness- und Spaßtempel im Auftrag der Kommune betreibt. Was ihn aktuell am meisten umtreibt, ist - sein Name sagt es in Deutlichkeit - der Wunsch, dass das „Riff“ endlich wieder öffnen darf.

Alle sehnen die Öffnung herbei

„Wir bräuchten höchstens eine Woche Vorlauf, um die Becken hochzuheizen, das Außengelände zu reinigen, die Bars zu bestücken - und dann könnten wir starten“, sagt René Wünscher. Er spricht im Konjunktiv, denn anders als für Gastronomen, Friseure oder Tattoo-Studios lässt die Politik für Thermen und Saunen bisher keinerlei Öffnungsperspektive erkennen. Seit Anfang November, als der zweite Lockdown verhängt wurde, ist die Einrichtung geschlossen. Das Gros der 60 Festangestellten ist in Kurzarbeit. Die bis zu 20 Pauschalkräfte müssen pausieren. Lediglich die drei Auszubildenden haben volles Programm, Zwischen- und Abschlussprüfungen inklusive. Wünscher hofft, bald loslegen zu können. „Mit unserem Hygienekonzept haben wir schon gearbeitet. Es funktioniert. Vielleicht müssen wir das eine oder andere ergänzen – aber dann endlich…!“

Wurzener war der erste Azubi der Branche

René Wünscher zählt, obwohl erst vierzig, zu den Altgedienten im "Riff". Keine zwei Jahre nach der Eröffnung 1995 begann der gebürtige Wurzener hier seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Nach dem Abschluss blieb er, übernahm später die Sauna. Die Becken kamen hinzu, der Wellnessbereich. „Gern habe ich mich auch um das Baby- und Kinderschwimmen gekümmert“, sagt er. Jetzt, in seiner neuen Funktion, kann er das nicht mehr leisten. Mit einem berufsbegleitenden Studium Bäderbetriebs-Management in Düsseldorf erschloss er sich das neue Terrain.

Annett Koza konzentriert sich auf die Kur GmbH

„Wir brauchen jemanden, der sich auskennt: mit dem Haus, mit der Technik, mit den Abläufen. Und der gern und gut mit Menschen umgeht. Ein Kaufmann an dieser Stelle wäre schwierig“, sagt Annett Koza, die vor wenigen Tagen ihr 20. „Riff“-Jahr vollendete. Den Wechsel habe man deshalb langfristig vorbereitet. Wünscher habe sich nicht zuletzt deshalb empfohlen, weil er seinerzeit der erste Fachangestellten-Azubi in diesem Metier in Sachsen war. Dass er deshalb auch in der Zukunft auf die Ausbildung des beruflichen Nachwuchses besonderes Augenmerk lege, verstehe sich von selbst. Die 51-Jährige Koza, die aktuell die Kur GmbH gemeinsam mit Henry Heibutzki führt, übernimmt im Laufe des Jahres ganz. Nach dem Jubiläum „200 Jahre Kur“, das Bad Lausick Anfang Juni feiern will, verabschiedet sich der Mitgründer des kommunalen Unternehmens und einer der „Riff“-Initiatoren – es war seinerzeit das erste Bad seiner Art in Sachsen – in den Ruhestand.

Von Ekkehard Schulreich