Bad Lausick: Zu wenig Erzieher, enttäuschte Eltern

Für die Bad Lausicker Kindertagesstätte „Phantasie am Schwanenteich“ brachte der Betrieb in den vergangenen Corona-Wochen – wie für die meisten anderen Kindereinrichtungen – einen erheblichen Mehraufwand, auch personell. Dass Eltern, die für ihren Sprössling einen Betreuungsplatz suchen, zurzeit nicht zum Zug kommen, sorgt für Unmut. Mehrere nutzten die Sitzung des Bad Lausicker Stadtrates am Donnerstagabend, um auf diesen Missstand hinzuweisen und Unterstützung einzufordern.

Vater: Es werden keine neuen Verträge geschlossen

„Seit einiger Zeit schon schließt die Volkssolidarität keine neuen Betreuungsverträge ab. Das können wir nicht akzeptieren. Wir haben Anspruch auf einen Betreuungsplatz - und wir brauchen ihn dringend“, sagte ein Vater. Es könne nicht sein, dass Eltern auf ihrer Suche zwischen Träger und Kommune zerrieben würden. Mit der abgesicherten Betreuung stehe und falle für viele die Rückkehr in die Berufstätigkeit. Die Stadt sei in der Pflicht, sich zu kümmern.

Bürgermeister: Wir sind im Gespräch

„Laut Betriebserlaubnis verfügt die Einrichtung über genügend Plätze, doch die Volkssolidarität hat derzeit nicht das Personal, um diese Kapazität auszuschöpfen“, erklärte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) die Situation. Er habe mit dem Träger gesprochen und hoffe, dass sich die Situation spätestens nach dem Sommer entspanne, wenn zahlreiche Kinder in die Schule wechselten.

Für Udo Goerke ( CDU) war das zu vage. „Die Schadenersatz-Ansprüche der Eltern landen letztlich bei uns. Das kann nicht sein“, sagte er. Er verstehe natürlich, dass das aufwendige Konzept der Corona-Ära viel Personal zusätzlich binde, „aber einfach nur nachfragen halte ich für zu wenig“. Hultsch kündigte an, er werde „Druck machen“, gehe aber davon aus, dass sich die Lage mit der Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kindereinrichtungen ab 29. Juni bald schon entspanne.

Volkssolidarität : Stellen immer wieder Pädagogen ein

„Wir können die Eltern verstehen. Wir arbeiten auf Hochtouren an Lösungen“, sagt Jana Möbius-Winkler, stellvertretende Geschäftsführerin der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, der LVZ. Personal fehle vielen Trägern. „Das ist wirklich ein Dilemma“. Von den 204 Plätzen im „Schwanenteich“ seien 163 belegt; mehr abzusichern sei nicht möglich. „Wir können nur neue Verträge machen, wenn wir genügend Mitarbeiter haben.“

Deren Zahl – aktuell seien es 21 im Stammpersonal plus Zeitarbeiter – werde steigen, versichert Steffi Klingner, Fachbereichsleiterin Bildung/Fachberatung: „Wir führten permanent Bewerbungsgespräche, haben für die Bad Lausicker Einrichtung bereits ab August und ab Oktober je eine neue Mitarbeiterin gebunden.“ Außerdem arbeite man mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, um Engpässe zu überbrücken. Die Auflagen des eingeschränkten Regelbetriebs seien zusätzlich an die Substanz gegangen. Neues Personal und der Wechsel von Kindern in die Schule schaffe demnächst und Schritt für Schritt wieder Luft: „Dann gehen wir auf die Eltern entsprechend ihrer Anmeldung zu.“

