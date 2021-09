Bad Lausick: Zwei Party-Nächte statt Brunnenfest

Bad Lausick

Pro Abend 999: Das ist die maximal Zahl an Besuchern, die am 3. und 4. September das „Butterfly-Festival“ im Bad Lausicker Kurpark erleben können. Die Party unter dem Dach der „Schmetterling“-Bühne ist die kleine Schwester des traditionsreichen Brunnenfestes. Das musste aufgrund der Pandemie 2020 wie 2021 abgesetzt werden. Doch die Lust zu feiern ist da.

Die „Ostblockschlampen“ legen am Eröffnungsabend auf. Quelle: privat

Auf der Bühne stehen VIZE, Marcapasos, Ostblockschlampen

Am Freitag, dem Eröffnungsabend, wird es elektronisch. „Die Jungs von VIZE kennt jeder! Ihre Hits laufen in jedem Radio hoch und runter, ob mit Mark Forster, Capital Bra, Tokio Hotel, Dieter Bohlen oder Felix Jaehn“, sagt Steffen Rühling, seit Jahren im Musikgeschäft zu Hause und erfahren auch in der Organisation der Bad Lausicker Brunnenfeste im Auftrag der Stadt. „Natürlich ist VIZE mein Favorit des Festivals. Ich habe den Künstler mit aufgebaut. Es ist der bekannteste Act.“ Außerdem zwischen 19 Uhr und einer Stunde nach Mitternacht auf der Bühne: das DJ- und Produzenten-Duo Ostblockschlampen, Marcapasos & Janosh, Compact Grey. „Am Samstag geht es dann zurück in die gute alten Zeit. Wir starten die Rave-Rakete und reisen mit dem Publikum in die Neunziger und 2000er.“ Die Venga-Venga-Partyshow brachte den Kurpark bereits einmal zum Beben zu einer Zeit, da Corona allenfalls als Biermarke ein Begriff war, 2019 nämlich.

Die Venga-Venga-Party geht am Sonnabend über die Kurpark-Bühne. Quelle: Pr

Tickets am Besten vorher sichern

Anders als bei den Brunnenfesten der vergangenen Jahre, die stets mit den „Butterfly Effects“ starteten und bei denen viele der jetzigen Akteure schon einmal zu erleben waren, brauchen Besucher ein Ticket. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass nicht mehr Gäste in die Partyzone gelangen, als das Hygienekonzept erlaubt. Die Zahl der Tickets ist jeweils auf 999 Stück kontingentiert, die Nachfrage sehr groß, ein Kauf vorab empfohlen (https://funandbass.ticket.io/glkysruz/). Wer für beide Abende bucht, erhält einen kleinen Rabatt. Festival-Besucher müssen sich – nach dem aktuellen Stand – nicht testen lassen. Sie müssen auch keine Maske tragen.

Großen Parkplatz am „Riff“ nutzen

Wer mit dem Auto anreist, sollte vor allem den Parkplatz des Kur- und Freizeitbades „Riff“ nutzen. Von dort aus ist das Festgelände in wenigen Gehminuten zu erreichen. Parkplätze gibt es zudem in der Parkstraße und auf dem Sportplatz Rote Erde. Die Zufahrten zu den Reha-Kliniken sind freizuhalten; anderenfalls riskiert man, abgeschleppt zu werden. Mit Rücksicht auf die Kurgäste und Anwohner enden die Party-Nächte jeweils 1 Uhr.

Die Stadt Bad Lausick unterstützt die Veranstaltung. Sie stellt die „Schmetterling“-Bühne zur Verfügung, die im Falle eines am Wochenende kaum zu erwartenden Regengusses ein Dach bietet. Der Bauhof hilft beim Aufräumen nach dem großen Feiern. Mehrere Unternehmen unterstützen das Festival als Sponsoren.

Von Ekkehard Schulreich