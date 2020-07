Bad Lausick arbeitet an neuer Hauptsatzung: Mehr Entscheidungsfreiheit für Bürgermeister

Bad Lausick

Für eine effizientere und kostensparende Verwaltung soll in Bad Lausick eine neue Hauptsatzung beschlossen werden. Sie ist so etwas wie das Grund- und Verfassungsstatut einer Kommune und regelt unter anderem die Anzahl der Stadt- und Ortschaftsräte, Ausschüsse, öffentliche Bekanntmachungen sowie Wappen und Siegel einer Gemeinde.

Kleine Entscheidungen bis 15 000 Euro

Der Bad Lausicker Entwurf sieht nun vor, dass der Bürgermeister künftig in dringenden Angelegenheiten und ohne vorherige Zustimmung des Stadtrates über Ausgaben bis zu 15 000 Euro kraft seines Amtes selbst entscheiden könne. Bisher lag die Obergrenze bei 5000 Euro. Überarbeitet wurde ferner der Abschnitt Ortschaftsräte. Die neue Hauptsatzung sieht nun eine Mindestanzahl von vier Ortschaftsräten plus Ortsvorsteher in den dörflichen Gremien vor.

Einsparpotenzial bei den Ortschaftsräten

Bevor der Stadtrat über die Neufassung abstimmt, nahm sich der Verwaltungsausschuss in dieser Woche das Papier vor. In Sachen Effizienz und Kostenersparnis sehe AfD-Mann Christian Hagmaier großes Einsparpotenzial bei den Ortschaftsräten, die seiner Meinung nach zu groß seien. Er verstehe nicht, warum es beispielsweise in Buchheim oder Steinbach neun Leute und in Lauterbach sieben Mitglieder im Ortschaftsrat brauche. Immerhin erhalten die Räte eine Aufwandsentschädigung für Sitzungen, die manchmal nicht länger als 20 Minuten dauern und in seinen Augen nicht immer zwingend notwendig seien. Er finde es wichtig, nur bei Bedarf zusammenzukommen und nicht nach einem festgelegten Terminplan. „Ein Ortschaftsrat ist kein Stammtisch und auch kein Ersatz für einen Verein“, polemisierte er.

Für Gabriele Heibutzki (UW) und Sieglinde Schneider (Linke) war die Aussage Hagmaiers kaum nachvollziehbar. Sie hielten dagegen, dass die Ortschaftsräte ehrenamtlich tätig seien, keinesfalls ihre Zeit absitzen und schon gar keinen Stammtisch darstellten. Im Übrigen erhalten auch nur jene Mitglieder eine Entschädigung, die auch wirklich anwesend waren.

In der nächsten Ratssitzung soll über den Entwurf der neuen Hauptsatzung abgestimmt werden. Bei einem Beschluss trete sie am 1. Januar 2021 in Kraft, erklärt der Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos).

Von Kathrin Haase