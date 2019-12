Bad Lausick bringt Thermalbrunnen auf Vordermann

Bad Lausick

Zwar ist es lediglich Wasser, nach dem in den kommenden Monaten in Bad Lausick noch einmal tiefer gebohrt wird – und kein Gold. Für die Kurstadt steht trotzdem sehr viel auf dem Spiel: das Heilbad-Prädikat. Das ist untrennbar an ein ortsgebundenes, einzigartiges Heilmittel gebunden, an das Thermalwasser, das der Aqua-Vitales-Brunnen seit 2007 für Kuranwendungen liefert. Die Wassermenge indes ist rückläufig, die Temperatur-Marke gerade so erreicht. Die Ertüchtigung des Brunnens bis zum Sommer 2020 ist in vollem Gange. Sie soll 2,6 Millionen Euro kosten.

Rund 16 Meter hoch ragt die Tiefbohr-Einheit auf. Quelle: Jens Paul Taubert

Demontage ist fast geschafft

„Das ist der Moment, wo die Hose klemmt. Deshalb sind wir ein bissel angespannt“, sagt Björn Scheppat-Rosenkranz, Prokurist des Planers Umweltbüro Vogtland GmbH, und weist hinüber zu dem Gestänge, das westlich des Kur- und Freizeitbades „Riff“ 16 Meter hoch aufragt. Scheppat-Rosenkranz meint die knifflige Aufgabe, das geschlitzte Stahlrohr, das in 660 bis 1335 Metern Tiefe in die Bohrung eingebracht ist, jetzt vorsichtig ans Tageslicht zu holen.

Die Verrohrung aus glasfaserverstärktem Kunststoff bis 660 Meter ist bereits demontiert, ebenso die in 90 Metern verankerte Pumpe. Die Männer der H. Anger's Bohr- und Brunnenbaugesellschaft an der sogenannten Tiefbohr-Einheit müssen Präzisionsarbeit leisten. Der Brunnen selbst ist ihnen vertraut, denn das Unternehmen aus Hessisch Lichtenau hatte ihn ab Ende der neunziger Jahre abgeteuft.

Der Heilwasserbrunnens in Bad Lausick neben dem Riff wird derzeit erneuert. Quelle: Jens Paul Taubert

Bohrung wird auf 1650 Meter Tiefe verlängert

Ist die Bohrung frei, kann sie im neuen Jahr geophysikalisch vermessen werden. Danach wird erneut der Bohrer angesetzt: Die im Durchmesser sieben Zoll, knapp 18 Zentimeter, messende Bohrung soll künftig auf 1650 Meter reichen. „Das Bohren wird wahrscheinlich Tag und Nacht geschehen. Wenn alles glatt geht, brauchen wir, denke ich, vier Wochen“, sagt Björn Scheppat-Rosenkranz. Die größere Tiefe soll mehr und wärmeres Wasser liefern. 20 Grad Celsius Minimum muss ein Thermalwasser haben, wenn es ans Tageslicht kommt. Bislang lag man nur leicht über diesem Wert.

„Alles, was größer ist als 25 Grad, ist ein Gewinn“, sagt er. Wobei das Wasser in Hunderten Meter Tiefe deutlich wärmer sei, sich auf dem Weg nach oben aber zwangsläufig abkühle. Das Wasser, das im Kurbetrieb verwendet und mit dem auch ein Becken im „Riff“ befüllt wird, stammt aus verschiedenen Gesteinsschichten. Nach der Bohrung wird ein neues Gestänge eingezogen, eine neue Pumpe installiert. Geplantes Ende der Bauzeit: August 2020.

Die Bohrfirma Anger analysiert mittels Tiefbohranlage die Qualität und Temperatur des Heilwassers. Quelle: Jens Paul Taubert

2021 will Bad Lausick sein Kur-Jubiläum feiern

Die dann folgenden Wochen sind angefüllt mit Beprobungen und Analysen. Mit dem sächsischen Wirtschaftsministerium hat Bad Lausick abgestimmt, die Neu-Prädikatisierung als Heilbad auf Ende des Jahres 2020/Anfang 2021 zu legen. Der Zeitplan scheint dennoch ambitioniert, denn 2021 will die Stadt das Jubiläum „200 Jahre Kurbetrieb“ feiern. Das erneuerte Prädikat wäre nicht nur Voraussetzung, sondern das schönste Geschenk. Apropos Geschenk: Billig ist das Ganze keineswegs. Mit immerhin 2,2 Millionen Euro fördert der Freistaat die Brunnen-Modernisierung.

Weg-Sperrung immer wieder ignoriert

Während der Bauarbeiten ist der Fußweg, der vom Freizeitbad zum Bahnhof führt, gesperrt. „Wir wollen für höchste Sicherheit sorgen“, sagt Bauamtsleiter Jan Arnold. In den ersten Wochen der Sperrung hätten viele sich daran nicht gehalten; es habe sogar Vandalismus gegeben.

„Wir denken, dass inzwischen das Verständnis dafür gereift ist, dass wir wirklich sperren müssen“, so Arnold. Man wolle keinerlei Risiko eingehen. Weil die Arbeiten auch mit Lärm verbunden sind, ist die Baustelle zu nördlich liegenden Wohnhäusern des Kurviertels hin mit einer mobilen Schallschutzwand abgeschirmt.

Lesen Sie auch: Bad Lausicker Thermalbrunnen sprudelt nicht mehr so intensiv, ist aber unverzichtbar

Von Ekkehard Schulreich