Bad Lausick ebnet Weg für Stadtteil mit Generationenpark

Ein- und Mehrfamilienhäuser, ein Altenpflegeheim, betreutes Wohnen, medizinische Einrichtungen, eine Kindertagesstätte, ein Lebensmittelmarkt: All das soll in den nächsten Jahren nördlich des Bad Lausicker Kurparks entstehen. Die Kur GmbH will deshalb, was ihr von dem in den 1990er-Jahren überplanten Kursondergebiet blieb, verkaufen. Als Investor hofft die Firma Heimat-Haus aus Lahr im Schwarzwald, die auch eine Niederlassung in Leipzig hat, binnen eines Jahres Baurecht schaffen zu können und 2022 mit der Erschließung zu beginnen. Der Stadtrat unterstützt die Pläne einhellig.

Wohnen, Pflege, medizinische Dienstleistungen

Viele Jahre hatten die Kur GmbH und die Stadt nach Investoren für Gesundheitseinrichtungen im Kursondergebiet gesucht – vergeblich. Die Zweit-Bauten von Medianklinik und Sachsenklinik hatten sich mit der Seehofer’schen Gesundheitsreform 1996, die die Zahl der Rehabilitationen und Kuren einbrechen ließ, erledigt. Chinesische Geldgeber, die später im Gespräch waren, griffen nicht zu. Um das große, von Grün und Feldern eingerahmte Areal nicht auf Dauer sich selbst zu überlassen, wurde vor wenigen Jahren ein Teil herausgelöst. Hier entstand samt Dr.-Dreesen-Straße eine Wohnsiedlung mit drei Dutzend Eigenheimen.

Die Wohnsiedlung an der Dr.-Dreesen-Straße Bad Lausick ist vielen inzwischen Heimat geworden. Quelle: Jens Paul Taubert

Stadtrat stimmt zu ohne Diskussion

Das jetzt ins Auge gefasste 13,5 Hektar große Baugebiet schließt sich westlich davon an und zieht sich bis zur Staatsstraße nahe des Waldcafés. „Es würde Bad Lausick guttun. Deshalb sollten wir diesen Weg gehen“, sagte Tim Barczynski (Linke), der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend leitete. Überzeugen musste er offenbar keinen der Abgeordneten.

Das war Investor Matthias Kappis offenbar schon im nicht öffentlichen Teil der Februar-Sitzung gelungen, wo er seine Vision eines Generationenparks Bad Lausick vorstellte. Nochmaligen Redebedarf gab es nicht. Einstimmig fiel der Beschluss zur zweiten Änderung des Bauplanes Kursondergebiet. Einstimmig auch erging der Auftrag an Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), in der Gesellschafterversammlung der kommunalen Kur GmbH dem Verkauf der Flächen zuzustimmen. Der Verkaufserlös wird auf etwa zwei Millionen Euro beziffert.

Investor will 2022 mit Erschließung beginnen

„Der Aufstellungsbeschluss ist wichtig, um zu signalisieren, dass die Kommune mitgeht“, sagte Matthias Kappis der LVZ im Anschluss an die Sitzung. Das Unternehmen sei mit verschiedenen Interessenten im Gespräch, die unter anderem gern ein Pflegeheim, betreutes Wohnen sowie ein medizinisches Zentrum errichten und betreiben würden. Für diese Gespräche sei jetzt Klarheit vorhanden.

Kappis hofft, dass die Änderung des Bebauungsplanes binnen eines Jahres Rechtskraft erlangt. „Dann würden wir 2022 mit der Erschließung beginnen. Das wäre mein Wunsch.“ Die Unternehmensgruppe ist zurzeit unter anderem am Leipziger Stadtrand aktiv. Unmittelbar neben dem Pösna-Park entsteht ebenfalls ein Generationenpark auf 6,4 Hektar Fläche. Die Umsetzung des 50 Millionen Euro schweren Projektes beginnt jetzt.

