Bad Lausicker Autor liest Geschichten vor laufender Kamera

Nichts ist schlimmer für Kinder, als wenn sie sich nicht frei bewegen können. Gerade die Kleinen verstehen nicht, warum sie nicht wie sonst auf den Spielplatz oder zu Freunden dürfen und was ein Virus ist. So ein Ding, was man nicht sieht, schmeckt oder fühlt. Dies verstehen ja noch nicht einmal viele Erwachsene.

Erste Aufzeichnung bereits ausgestrahlt

„Der Umstand, dass wir alle nur noch beschränkt an die frische Luft dürfen, hat mich dazu bewogen, mit Muldental TV Kindergeschichten einzulesen, damit die Kids wenigstens etwas Abwechslung vorm Fernseher haben“, so Detlef Rohde, Kinderbuchautor aus Bad Lausick. Den Auftakt machen zwei Geschichten aus seinem Buch „Waldfibel“, das im Wunderhaus Verlag in der Holly Pond Hill Reihe erschienen ist. Die erste Aufzeichnung sei bereits ausgestrahlt worden. Eine Geschichte handelt davon, wie man sich ohne Kompass im Wald orientieren kann – und trotzdem den richtigen Weg findet. Die andere Story von einem Kuchen und einem Wettkampf. Mehr wird nicht verraten, damit die Spannung bleibt.

Unterhaltung für Kinder – mehrere Folgen geplant

Weitere Geschichten werden dann, Woche für Woche, aufgezeichnet und eingelesen. Denn ein schnelles Ende der Ausgangsbeschränkungen ist wohl eher nicht in Sicht. „So können wir mit diesem Projekt wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, die lange Zeit für die Kinder etwas angenehmer zu gestalten. Bei den Aufzeichnungen bin ich übrigens ganz allein im Aufnahmestudio“, sagt Rohde. Er wolle sich schließlich an die gesetzlichen Vorgaben halten, um die Mitstreiter der Aktion zu schützen.

