Bad Lausicker Bürgermeister: Impf-Pflicht in der Pflege zurücknehmen!

Bad Lausick

Die Impfpflicht für Mitarbeiter in der Pflege und anderen Branchen muss weg: Mit dieser Forderung tritt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) an die Öffentlichkeit. Ein Schriftstück mit diesem Statement platzierte er am Montagabend gut sichtbar am Rathaus und im Schaukasten daneben. Seine Adressaten sind aber nicht nur jene, die ihren Protest-Spaziergang auf dem Markt beginnen und beenden, sondern die Bad Lausicker insgesamt. Hultschs Botschaft findet die angestrebte Aufmerksamkeit – und wird in den Netzwerken intensiv geteilt und diskutiert.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Appell an die Gesetzgeber in Berlin

„Ich appelliere an die politischen Entscheidungsträger in Berlin, dieses Gesetz zurückzunehmen, da wir sonst die Versorgungssicherheit in unserem Land gefährden“, formuliert Michael Hultsch. Unterzeichnet hat er es zwar mit „Ihr Bürgermeister“, doch betrachte er es, sagte er im LVZ-Gespräch, in erster Linie „als mein persönliches Statement“. Er habe mitnichten etwas geschrieben, was spalte oder polarisiere. Vielmehr greife er auf, was viele bewege und was längst Keile treibe in Familien, Freundes- und Kollegenkreise. „Doch das kann und sollte nicht so bleiben. Wir sind die ständigen, nicht immer nachvollziehbaren Änderungen leid und wünschen uns die Normalität zurück.“

Auszug aus dem Schreiben des Bürgermeisters. Quelle: privat

„Wir müssen uns in die Augen sehen können“

Stellung zu beziehen zu wollen, ja zu müssen, „das trage ich schon eine ganze Weile mit mir herum“. Dass die Protest-Spaziergänge von hundert oder mehreren hundert Menschen den Markt als Ausgangspunkt und Ziel hätten, verstehe er so, dass das Rathaus „die kleinste politische Einheit, an die man sich wenden kann“, sei. Es gebe vielerlei Meinungen, aber jeder müsse lernen, mit anderen Auffassungen umzugehen: „Es wird ein Leben nach Corona geben, und dann müssen wir einander noch in die Augen sehen können.“ Es brauche „Respekt und Toleranz unabhängig vom Impfstatus.“

Mit Heimen und Pflegediensten in Kontakt

Mit den Pflegeheimen und Pflegediensten sei er im Gespräch oder werde es in den nächsten Tagen suchen, sagt Michael Hultsch: „Ich will ganz konkret wissen, wie sich die Impfpflicht auswirken wird, wenn sie Mitte März kommt.“ Und diese Erkenntnisse an die Verantwortungsträger ungeschönt weiterleiten. Aus fachlicher Sicht habe er, der bis 2015 als Apotheker tätig war, „mit dem Thema Impfen überhaupt kein Problem“. Es könne hilfreich sein, für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Doch klar sei schon jetzt: „Wir sind auf jede Pflegekraft, auf jeden Arzt angewiesen. Schon deshalb wird es schwierig, wenn ich sage, du kannst den Beruf nur ausüben, wenn...“

Von Ekkehard Schulreich