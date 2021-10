Bad Lausicker CDU nach Laschet-Pleite: Diese Arroganz macht uns wütend

Bad Lausick

Es war eine Pleite mit Ansage – jedenfalls sieht das der CDU-Ortsverband Bad Lausick so. Ende April machte er mobil gegen Armin Laschet als Kanzler-Kandidaten. Als „zweite Wahl“ betrachtete er ihn, favorisierte klar Markus Söder (CSU). Der Brief, den die Kurstädter an die Parteizentrale im Berliner Konrad-Adenauer-Haus schickten, führte erwartungsgemäß nicht zu einem Einlenken.

Jetzt rangiert die CDU bundesweit auf Platz zwei hinter der SPD. Das Direktmandat im Wahlkreis Leipzig-Land ging nicht an Georg-Ludwig von Breitenbuch, sondern knapp an den Herausforderer Edgar Naujok (AfD). Die LVZ spricht mit Stadtverbands-Chef Udo Goerke, der noch immer wütend ist, über das Dilemma.

Wie viel Laschet steckt in dieser Wahlniederlage?

Viele Wähler haben uns frühzeitig gesagt, dass sie die CDU mit einem Kanzlerkandidaten Laschet nicht wählen. Aus den Gesprächen schöpften wir die Überzeugung, dass wir mit Söder 30 Prozent plus X erzielt hätten. Die Differenz dürfte allein auf Herrn Laschet gehen.

Udo Goerke (52) leitet den Bad Lausicker Stadtverband der CDU. Quelle: privat

Vor allem für von Breitenbuch geworben

Sie wollten Wahlkampf machen für die CDU, ohne Laschet. Wie lief der ab?

Viele Wähler sind uns grundsätzlich wohlgesonnenen, auch wenn sie ihr Kreuz dieses Mal nicht bei uns machten. Wir haben vor allem in unserem Lebensumfeld mit den Menschen gesprochen. Nachdem sie von Herrn Laschet nicht zu überzeugen waren, haben wir argumentiert, Georg-Ludwig von Breitenbuch zu wählen, damit wir einen direkten und kompetenten Ansprechpartner in Berlin haben. In Bad Lausick hat das – natürlich auf dem bescheidenen CDU-Niveau – ganz gut geklappt, im Wahlkreis hauchdünn nicht. Selbstverständlich haben wir keine Plakate für Herrn Laschet gehängt. Auch außerhalb waren wenig Laschet-Plakate zu sehen.

Keine Leviten, aber auch kein Verständnis

Der CDU-Bundesvorstand hatte Ihnen aufgrund des Briefes die Leviten gelesen. Was sagte er?

Ein Leviten lesen war das nicht. Wir haben uns gefreut, dass sich unser Generalsekretär, Herr Ziemiak, Zeit für eine einstündige Videokonferenz nahm. Wir konnten nicht ernsthaft erwarten, dass Herr Laschet aufgrund unseres Briefes zurückzieht. Gleichzeitig war klar, dass wir nur aufgrund der Tatsache, dass Herr Ziemiak mit uns spricht, unsere Kritik nicht aufgeben. Da waren die Fronten verhärtet. Wir haben versucht zu klären, wie es im Bundesvorstand zu der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur gekommen ist, ob der Bundesvorstand das richtige Gremium dafür ist und wie man derartige Fehlentscheidungen für die Zukunft verhindern kann.

Und?

An der Stelle haben wir Herrn Ziemiak leider in keiner Weise erreicht. Für ihn war die Nominierung Laschets kein Fehler. Das Verfahren war formal in Ordnung. Damit hatte sich die Sache für ihn erledigt. Diese Arroganz und Ignoranz macht uns unendlich wütend. Denn dass unsere Kritik berechtigt war, zeigt ja das Wahlergebnis.

Bad Lausicker CDU macht weiter Politik

Wie soll es aus Sicht des Ortsverbands weitergehen?

Unser Stadtverband hat 21 Mitglieder, von denen sich die Hälfte aktiv beteiligt. Uns ist klar, dass die CDU alles andere als einen Regierungsauftrag hat. Na klar sollte man bereitstehen, wenn sich andere Mehrheiten nicht finden. Grundsätzlich gehört die CDU erst einmal in die Opposition. Und im Konrad-Adenauer-Haus sollte man gründlich durchkehren.

Gibt es Leute in der Bad Lausicker CDU, die die Partei verlassen?

Ich hoffe nicht. Aber die Zufriedenheit der Basis ist durch den Wahlausgang natürlich nicht besser geworden. Wer deshalb austritt, gibt jedoch auf. Da hoffe ich, dass ich meine Mitstreiter abhalten kann. Wir sind doch Kämpfer!

Sogar das ZDF wollte es wissen: Freut Sie das, bundesweit Gehör zu finden – wenn es zu spät ist?

Naja, ein wirklich kleiner Bericht im „Heute“-Journal des Senders ist wohl kein bundesweites Gehör für unser Anliegen. Aber es ist für das eigene Ego schon gut, dass unser offener Brief nicht sang- und klanglos in der Nachrichtenflut untergegangen ist. Zu spät – im Sinne einer Verhinderung der Kanzlerkandidatur Laschet – war es schon, als wir den Brief geschrieben haben.

