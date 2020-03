Bad Lausicker Feuerwehrnachwuchs pflanzt Bäume

Bad Lausick

Der Feuerwehrnachwuchs aus Buchheim und Bad Lausick rückte am Samstag zu einem außergewöhnlichen Einsatz in den nahen Forst aus. Ihr erster Einsatzort war die Waldmühle, wo beide Wehren von Revierleiter Falkhard Dau bereits erwartet wurden. Weder Brandbekämpfung noch andere Widrigkeiten waren angesagt, vielmehr zeigten die Mitglieder der Jugendwehren beim Aufforsten Leistung.

180 Setzlinge kommen in den Waldboden

Falkhard Dau freute sich auf deren Engagement, war es doch durch die Hilfe der beiden Wehren möglich, 180 Setzlinge in den Waldboden zu bringen. „Etwa ein Viertel des Baumbestandes ist durch Windbruch und Schädlingsbefall so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass viele Bäume gefällt werden mussten. Jetzt geht es darum, den fehlenden Baumbestand zu ersetzen. Mit dem Pflanzen der Atlaszeder beschreiten wir einen neuen Weg in unserer Baumlandschaft“, bekräftigte Dau. Bevor es an die Spaten ging, bekamen die Kinder und Jugendlichen noch jede Menge Wissenswertes zu erfahren. Das Kieferngewächs, so der Revierförster, sei eigentlich in Südeuropa beheimatet, Versuche hätten jedoch dessen Widerstandsfähigkeit auch in unseren Breiten bewiesen.

Bevor es für die Kleinen an den Spaten ging,gab es vom Revierförster Falkhard Dau noch jede Menge Wissenswertes für die Teilnehmer.. Quelle: René Beuckert

Neben Ausbildung zählt auch Erhalt der Natur

Der Bad Lausicker Jugendwart Michael Manthey berichtete, dass die Jugendwehr gern an solche Aktionen teilnimmt. „Für die Mädchen und Jungen ist der Einsatz in der Natur eine Bereicherung, die ihnen die Waldlandschaft nahe bringt. Außerdem zählen wir neben der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr auch den Erhalt der Natur zu unseren Anliegen.“

Auch für Jugendwart Marcel Stengel war Mitmachen Ehrensache: „Wir sind mit der Jugendfeuerwehr oft draußen und nutzen für unsere Ausbildung den Wald. Auch Umweltaktionen oder Waldführungen kommen beim Buchheimer Nachwuchs immer gut an.“

Insgesamt wurden bei der Aktion der Jugendwehr 180 Setzlinge in den Waldboden gebracht.. Quelle: René Beuckert

An der samstäglichen Waldaktion beteiligten sich neben der Jugend auch etliche Kameraden beider Wehren, darunter Gerd Engel, der mit seinen 78 Jahren mittlerweile der Alters- und Ehrenabteilung angehört: „Für mich ist es selbstverständlich, bei dieser Pflanzaktion dabei zu sein. Denn schließlich ist es doch unser Wald und der muss für weitere Generationen erhalten bleiben.“

Von René Beuckert