Bad Lausicker Firma Rotstahl expandiert nach Westeuropa

Rotstahl wächst und expandiert: Das Bad Lausicker Unternehmen, spezialisiert auf Schranksysteme für Feuerwehren, will ab diesem Jahr die Märkte in Italien, Frankreich, Skandinavien und den Benelux-Ländern erschließen. Parallel dazu investiert der familiengeführte Mittelständler im Gewerbegebiet Angerwiesen. Hier entsteht aktuelle eine Logistik-Halle. Eine zweite, die später errichtet werden sollte, folgt unmittelbar darauf. Beide sollen ab Jahresende nutzbar sein. Das Investitionsvolumen liegt bei 1,2 Millionen Euro.

Entwicklung in Bad Lausick , Produktion in Tschechien

Der Firmenname ist seit knapp einem Jahrzehnt Programm: Spezielles Mobiliar vor allem für Feuerwehren, hergestellt aus robustem Stahl, bildet einen Schwerpunkt des 2011 gegründeten Unternehmens. Entwickelt werden die Systeme in Bad Lausick, hergestellt von Beginn an bei tschechischen Partnern. Das Werk dort hat 60 Mitarbeiter; die Produktion für die Bad Lausicker ist für sie eine wichtige Hausnummer.

Rollte in der Anfangszeit ein Sattelzug mit Schränken über die Grenze, habe man das Volumen längst vervielfacht, sagt Gründer und Geschäftsführer André Trautner: „Heute sind es sechs Sattelzüge pro Woche.“ Tendenz steigend. Hinzu kämen neue Produkte, Ladeschränke und -wagen vor allem. „Wir sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb investieren wir in Bad Lausick auch.“ Damit wachse auch die Zahl der Mitarbeiter weiter. Zusammen mit den Service-Teams von Handhammer komme man aktuell auf zwanzig Köpfe. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erkannte Rotstahl eine „Ausgezeichnete Bonität“ zu, ein Zertifikat, dessen Kriterien jährlich nur rund 1000 deutsche Unternehmen erfüllen.

Auf dem Gewerbegebiet Angerwiesen errichtet Rotstahl zwei Lagerhallen. An Nummer eins wurde jetzt Richtfest gefeiert. Quelle: privat

Aufladesysteme für Laptops in den Schulen

Nach komplizierten Jahren Mitte des vergangenen Jahrzehnts gehe es kontinuierlich aufwärts, und mit Ladeschränken und -wagen, die zum Beispiel Schulen für Laptops und andere Technik nutzten, habe man die Palette erweitert, so Trautner. Diese Produkte lagerten zur Zeit in einer in Grimma angemieteten Halle. Man baue jetzt neu, um die Logistik komplett von Bad Lausick aus abzuwickeln. Den Firmensitz Am Riff 1a aber behalte man trotzdem bei: „Er liegt zentral, und die unmittelbare Nähe zum Bahnhof kommt vielen entgegen.“

Jetzt werden international neue Partner gebunden

Während Halle eins, an derem Rohbau kürzlich Richtfest gefeiert wurde, Konturen annimmt, kommt für Nummer zwei das Fundament in den Boden. War der Familienbetrieb bisher in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsent, folgt nun der Schritt nach West-, Nord- und Südeuropa. „Die Strategie ist erarbeitet. Jetzt binden wir die Partner vor Ort“, so der Geschäftsführer, der sich über Jahre für mehr Anerkennung für Freiwillige Feuerwehren nicht nur in Sachsen und für verbesserte Einsatzbedingungen engagiert. Schranksysteme für Feuerwehren, das höre sich in der Tat simpel an, aber: „Was wir bauen, bietet einen Mehrwert, den bloße Spinde nicht haben. Man muss genau die Abläufe abbilden, die den Alltag in einer Wehr ausmachen.“

