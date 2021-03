Bad Lausicker Jugend organisiert Austausch übers Internet

Bad Lausick

Flexibel einander nah bleiben in Pandemie-Zeiten: Unter dem Motto „Jugend trotz(t) Corona“ organisiert das Flexiblen Jugendmanagements (FJM) Sachsen am 19. März eine digitale Live-Veranstaltung. Via Youtube kann man sich ab 17 Uhr austauschen.

„Es gilt, das Thema Corona aus der Perspektive junger Menschen in den Fokus zu rücken, Fragen zu stellen, aber vor allem Antworten zu erhalten“, sagt Marcus Stöver vom FJM des Landkreises Leipzig: „Was benötigen Jugendliche für ein gelingendes Aufwachsen unter Pandemie-Bedingungen? Wie können Sie bei der Planung von Maßnahmen beteiligt werden? Was müssen Politik sowie Kinder- und Jugendhilfe leisten? Welche Konzepte brauchen Jugendliche?“

Corona trifft Jugend in besonderem Maß

Kinder und Jugendliche seien von der Corona-Pandemie und deren Folgen auf andere Weise betroffen als Erwachsene. Experten warnten vor negativen Folgen für die Entwicklung, Psyche und Gesundheit von Heranwachsenden, so Stöver. Deren Lebensrealität finde im Lockdown allerdings zu wenig Beachtung. „Die Auswirkungen auf die Lebensphase Jugend werden unterschätzt, obwohl gerade in diesem Zeitraum der Sozialisation Weichen für die persönliche und berufliche Entwicklung gestellt werden.“ Es brauche Lösungen und eine starke Lobby. „In der Veranstaltung wollen wir Jugendlichen aus ganz Sachsen Raum geben, sich zu äußern.“

Forderungen an Politik entwickeln

Online wird die bundesweite JuCo-Studie zu den Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen vorgestellt. Dr. Tanja Rusack, Jugendforscherin der Uni Hildesheim und Mitinitiatorin der Studie, gibt dazu einen Input. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen (AGJF) beleuchtet die sächsische Perspektive. Anschließend präsentieren Jugendliche aus verschiedenen Landkreisen ihre Perspektive ihre Sicht. Aus diesen Statements und einer anschließenden Diskussion sollen Forderungen an die Jugendpolitik abgleitet werden.

Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Flexiblen Jugendmanagements der Landkreise Leipzig, Mittelsachsen, Erzgebirge, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Görlitz. Träger sind die Kreisjugendringe der Landkreise.

Link zur Veranstaltung: https://youtu.be/kBZz1ip3Adw

Von es