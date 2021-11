Bad Lausicker Konzert: So klingen Freiheit und Freundschaft

Bad Lausick

Der Sirtaki aus dem Film-Klassiker „Alexis Sorbas“ war die elektrisierende Zugabe: Konstantia Gourzi, renommierte griechische Dirigentin und Komponistin, setzte mit ihm in Bad Lausick am Samstag den Schlusspunkt hinter ein beispielloses Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie. Maria Marinaki, Botschafterin Griechenlands in der Bundesrepublik, lud 200 Jahre nach dem Beginn des Freiheitskampfes der Griechen gegen osmanische Unterdrückung ein zu einem Festakt – dem einzigen dieser Art in Deutschland im Jubiläumsjahr. Die Wahl auf Sachsen fiel ganz bewusst. Nicht nur das Diplomatische Korps war unter den Besuchern.

Griechenlands Botschafterin Maria Marinaki begrüßte die Gäste. Quelle: Jens Paul Taubert

Botschafterin: Demokratie wertschätzen

Griechenland und die Antike waren nicht nur in der Zeit von Altmeister Johann Wolfgang Goethes eine wichtige Bezugsgröße. Die Idee der Demokratie, der Herrschaft des Volkes, hat hier ihre Wurzeln. 1821 erhob sich das griechische Volk, „um seine im 15. Jahrhundert verlorene Freiheit wiederzuerlangen“, sagte Maria Marinaki in ihrer Festansprache. Unterstützung erfuhr es gerade auch aus Leipzig, wo der Philhellenismus – die Freundschaft zu Griechenland – nicht nur unter Intellektuellen einen hohen Stellenwert hatte. Vom Beginn dieses Aufstandes, der sich wechselvoll über Jahrzehnte erstreckte, schlug die Botschafterin einen Bogen in die Gegenwart: „Wir müssen Freiheit und Demokratie wertschätzen, die wir in diesen 200 Jahren immer wieder verteidigt haben. Wir wollen die deutsch-griechische Freundschaft weiter vertiefen, sodass wir sie noch stärker an künftige Generationen überreichen können.“

Wolfram Günther (Grüne) vertrat den Freistaat Sachsen. Quelle: Jens Paul Taubert

Ministerpräsident-Vize: Europäische Familie

Dass man „Teil einer europäischen Familie und Wertegemeinschaft“ sei, sagte der stellvertretende sächsische Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne): „Dieses kulturelle Grundverständnis verbindet uns.“ Es sei gelungen, „daraus einen – wir würden heute sagen – Medien-Hype zu entwickeln“. Günther erinnerte daran, dass in Zeiten der griechischen Militärdiktatur vor einem halben Jahrhundert zahlreiche Griechen in Deutschland respektive in der DDR und in Leipzig eine Heimat fanden.

Konstantia Gourzi mit der Sächsischen Bläserphilharmonie bei der Zugabe, dem Sirtaki von Mikis Theodorakis. Quelle: Jens Paul Taubert

Starke griechische Community

Dass gerade die Sächsische Bläserphilharmonie dieses Festkonzert gestalte, dafür gebe es mehrere Gründe. Da sei besagter Philhellenismus als eine „Kraft, die die Befreiung Griechenlands gestärkt hat“, sagte Kultur-Attachèe Aglaia Rachel-Tsakona. Da sind die starke griechische Community in Ostdeutschland und die Träger vielfältiger Kontakte wie der Städtepartnerschaftsverein Leipzig – Thessaloniki. Barbara Venetikidou, Managerin der Philharmonie, stammt selbst aus Griechenland.

Welt-Uraufführung macht Freiheitsdrang hörbar Gast im eigenen Haus war Peter Sommerer, seit einem knappen Jahr Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie, war an diesem Abend. Am Pult vor seinem Orchester stand Konstantia Gourzi. Die in Athen geborene Musikern, Dirigentin und Komponistin, Jahrgang 1962, arbeitete seit Dienstag in Bad Lausick intensiv mit den Musikerinnen und Musikern, mit denen sie vordem künstlerisch kaum Berührung hatte. Ihre eigens für diesen Festakt geschriebene fünfminütige Komposition „Transformation 21“ übersetzt das sich frei Machen aus Bedrückung in treibende Musik. Vor der Welt-Uraufführung am Sonnabend lagen Lese-Proben der Partitur, die das Orchester gemeinsam mit Sommerer absolvierte. Speziell für die Bläser der Philharmonie arrangierte Vikentios Gionanidis, Solo-Tubist der Deutschen Oper Berlin, fünf Tänze von Nikos Skalkottas. Sie bildeten neben „Transformation 21“ den Kern des Konzertes. Außerdem erklangen Beethovens „Egmont“-Ouvertüre und Stücke von Wagner und Schostakowitsch. Weil die Zahl der Plätze zum Festakt begrenzt war, konnten der Generalprobe am Freitag Mitglieder und Unterstützer des Freundeskreis der Sächsischen Bläserakademie beiwohnen.

Vor zwei Jahren trug die Botschaft die Bitte an sie heran, dieses Konzert auszurichten. „Ich nahm mit Frau Gourzi Verbindung auf. Sie übernahm sehr gern nicht nur das Dirigat. Sie schrieb eine Komposition, die wir in Bad Lausick uraufführen dürfen.“ Im Mai gab das von der griechischen Regierung getragene „Committee 200 years after the revolution“ grünes Licht für die Veranstaltung, zu der Diplomaten, Künstler, Griechen und Griechenland Verbundene eingeladen waren. Die Schwarz Foundation half bei der Finanzierung. „Dieses Konzert hier bei uns ist nicht zuletzt ein politisches Statement“, so Venetikidou: „Griechenland, wo die Demokratie geboren wurde, feiert das in Sachsen.“

Manche der Besucher nahmen Sequenzen des Konzertes mit ihren Smartphones auf. Quelle: Jens Paul Taubert

Vielfältige Verbindungen zwischen beiden Ländern

„Das erleben zu dürfen, ist eine Anerkennung unserer Arbeit“, meinte Olaf Lehmann vom Vorstand des Leipziger Städtepartnerschafts-Vereins. Man setze sich intensiv für Verbindungen zwischen Menschen beider Städte und Länder ein. Zu Begegnungen und Schulpartnerschaften komme neu ein Jugendaustausch hinzu. Auf ganz andere Art mit Griechenland verbunden sieht sich Evelin Mühle, Mitarbeiterin der Stadt Görlitz: 1916 brachte der deutsche Kaiser hier 7000 Soldaten und Offiziere, ein ganzes Korps, in Sicherheit vor den Alliierten. Weitere Flüchtlinge kamen nach Ende des Ersten Weltkrieges, viele blieben: „Sie haben das Leben in unserer Stadt geprägt und bereichert.“

Unter den Gästen war auch Tobias Wolff, designierter Intendant der Oper Leipzig. Quelle: Jens Paul Taubert

Konzert beeindruckt

„Ich freue mich sehr, dass die Sächsische Bläserphilharmonie meinem Heimatland diesen Abend widmet“, sagte Kleopatra Sofroniou, Managerin des Musik-Labels Deutschen Grammophon in Berlin. „Ich war schon einmal in Bad Lausick zum Konzert. Ich schätze das Orchester sehr.“ Ähnlich ging es Tobias Wolff, ab dem Sommer 2022 neuer Intendant der Oper Leipzig: „Ich kenne die Bläserphilharmonie seit vielen Jahren. Das Haus, in dem sie probt und musiziert, noch nicht. Ich bin beeindruckt von diesem Konzert.“

Von Ekkehard Schulreich